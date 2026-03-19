Florin Prunea și-a cerut scuze după derapajul la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Florin Prunea, în vârstă de 57 de ani, și-a cerut scuze public după ce, în cadrul unei emisiuni, a făcut o afirmație falsă la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu, susținând că aceasta ar fi făcut videochat. Pezentatorii au verificat informația și i-au transmis fostului portar că aceasta nu este adevărată.
Florin Prunea și-a cerut scuze după derapajul la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu
Gabriel Negreanu
19 mart. 2026, 13:37, Sport

Ulterior, Prunea a revenit asupra declarației și a explicat că a preluat informația dintr-un clip văzut pe o platformă de socializare, fără să verifice autenticitatea imaginilor. Potrivit acestuia, materialul video s-a dovedit a fi trucat.

„Am văzut postarea cuiva pe TikTok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a declarat Florin Prunea pentru iAMsport.ro.

Diana Buzoianu, în vârstă de 31 de ani, este avocată de profesie și deputată din anul 2020. Ea a fost numită ministru al Mediului în iunie 2025, în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în perioada 2013-2017, iar ulterior a urmat cursurile Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, între 2017 și 2019. În mai 2018, a obținut certificarea CIPP/E (Certified Information Privacy Professional), acordată de IAPP (International Association of Privacy Professionals).

În plan profesional, a activat ca avocat specializat în protecția datelor, drept comercial și drept imobiliar în cadrul societății Reff & Asociații, între august 2017 și octombrie 2020. În perioada 2018-2019, a participat ca vorbitor principal la mai multe conferințe dedicate protecției datelor.

Pe lângă activitatea juridică, Diana Buzoianu a fost implicată și în sectorul civic. A fost cofondator și vicepreședinte al Asociației NILS – filiala București, a lucrat în cadrul NILS Internațional și a ocupat funcția de vicepreședinte al Biroului internațional al organizației. De asemenea, a coordonat proiecte precum Grupul Civic Gara de Nord, în cadrul Platformei România 100, și secțiunea juridică a inițiativelor Telefonul Medicului – Magic Camp și IMMpreună.

În plan politic, a activat în cadrul PLUS în perioada 2018-2020, inclusiv ca președinte al filialei PLUS Sector 1. La alegerile legislative din decembrie 2020 a fost aleasă deputat în circumscripția București pe listele Alianței USR PLUS, iar în decembrie 2024 a obținut un nou mandat de parlamentar din partea USR.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
Libertatea
Pensii cu 360 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor