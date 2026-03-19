Ulterior, Prunea a revenit asupra declarației și a explicat că a preluat informația dintr-un clip văzut pe o platformă de socializare, fără să verifice autenticitatea imaginilor. Potrivit acestuia, materialul video s-a dovedit a fi trucat.

„Am văzut postarea cuiva pe TikTok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a declarat Florin Prunea pentru iAMsport.ro.

Diana Buzoianu, în vârstă de 31 de ani, este avocată de profesie și deputată din anul 2020. Ea a fost numită ministru al Mediului în iunie 2025, în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în perioada 2013-2017, iar ulterior a urmat cursurile Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, între 2017 și 2019. În mai 2018, a obținut certificarea CIPP/E (Certified Information Privacy Professional), acordată de IAPP (International Association of Privacy Professionals).

În plan profesional, a activat ca avocat specializat în protecția datelor, drept comercial și drept imobiliar în cadrul societății Reff & Asociații, între august 2017 și octombrie 2020. În perioada 2018-2019, a participat ca vorbitor principal la mai multe conferințe dedicate protecției datelor.

Pe lângă activitatea juridică, Diana Buzoianu a fost implicată și în sectorul civic. A fost cofondator și vicepreședinte al Asociației NILS – filiala București, a lucrat în cadrul NILS Internațional și a ocupat funcția de vicepreședinte al Biroului internațional al organizației. De asemenea, a coordonat proiecte precum Grupul Civic Gara de Nord, în cadrul Platformei România 100, și secțiunea juridică a inițiativelor Telefonul Medicului – Magic Camp și IMMpreună.

În plan politic, a activat în cadrul PLUS în perioada 2018-2020, inclusiv ca președinte al filialei PLUS Sector 1. La alegerile legislative din decembrie 2020 a fost aleasă deputat în circumscripția București pe listele Alianței USR PLUS, iar în decembrie 2024 a obținut un nou mandat de parlamentar din partea USR.