Germania: Guvernul va vira 10 euro lunar în pensiile copiilor. Care vor fi avantajele pentru pilonul privat

Noua lege introduce o contribuție lunară garantată de stat, de 10 euro, în conturi individuale de economisire pentru pensie, deschise în numele minorilor între 6 și 18 ani. Obiectivul este stimularea economisirii pe termen lung și susținerea viitoarei stabilități financiare la vârsta pensionării. Inițiativa, supranumită neoficial „pensie anticipată”, se înscrie într-un plan mai larg de adaptare a sistemului de pensii la schimbările demografice.

Plăți retroactive de 10 euro și extinderea programului

Contribuțiile vor fi acordate retroactiv din 2026 pentru copiii născuți în 2020. Începând cu anul 2029, schema va fi extinsă și către alte categorii de vârstă, care nu erau prevăzute inițial. Conturile vor fi gestionate în numele fiecărui beneficiar, iar scopul declarat este nu doar crearea unui fond personalizat, ci și promovarea educației financiare încă din copilărie. Această practică este deja întâlnită și în alte state europene, mai scrie Agerpres.

Autoritățile germane identifică trei obiective majore:

Asigurarea unui venit suplimentar la pensionare pentru generațiile tinere, în condițiile presiunilor crescânde asupra sistemului public. Încurajarea implicării individuale în planificarea financiară pe termen lung. Consolidarea încrederii în sistemul de pensii prin utilizarea avantajelor dobânzii compuse și ale randamentelor investiționale.

În plan politic și economic, se discută despre protejarea acestor conturi împotriva intervențiilor statului. Se urmărește investirea lor pe piețele de capital, urmând modele aplicate deja în alte economii cu sisteme mixte.

Specialiștii subliniază că, deși suma lunară pare redusă, acumularea pe termen lung și capitalizarea prin dobândă compusă pot genera resurse considerabile până la pensionare, dacă fondurile sunt bine administrate. În plus, măsura are și un rol educativ, introducând tinerii în cultura economisirii și a investițiilor. Acest aspect este tot mai relevant în Europa, unde pensiile publice sunt supuse unor presiuni financiare crescânde.

Provocări și pași următori

Deși proiectul a fost aprobat de guvern și urmează dezbaterilor în Bundestag, rămân de clarificat detalii precum modalitatea de investire, entitățile care vor administra fondurile și garanțiile de securitate pentru economiile acumulate. Executivul consideră că plățile retroactive și extinderea programului vor constitui o bază solidă pentru viitoarele economii ale generațiilor tinere, urmând ca implementarea să fie monitorizată și ajustată pe măsură ce se observă efectele în sistemul de pensii.