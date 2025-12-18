Prima pagină » Știrile zilei » Mai multă carne de porc românesc în marile supermarketuri. Abatorul Periș, vizitat de ministrul Agriculturii 

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a vizitat marți, 17 decembrie, Abatorul Periș, unitate de procesare a cărnii de porc cu capital românesc, în cadrul unei întâlniri axate pe rolul procesării locale în asigurarea prezenței constante a produselor românești în rețelele de retail. La vizită a participat și directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița, Sandu Tolea.
Programul a inclus un tur al capacităților de procesare și discuții privind funcționarea lanțului agroalimentar, integrarea producției locale și nevoia de stabilitate și predictibilitate pentru procesatori și fermieri. Potrivit reprezentanților companiei, livrările constante către retail depind de reguli clare și aplicate consecvent, care să permită planificarea pe termen mediu.

În cadrul discuțiilor, ministrul Agriculturii a făcut referire la investițiile realizate în ultimii ani în sectorul agroalimentar și la programele de sprijin derulate de stat pentru zootehnie și procesare.

„Abatorul Periș este un punct strategic pentru industria alimentară a României. Această unitate de procesare a reușit să se dezvolte prin investiții care au depășit 15 milioane de euro în ultimii ani. Se demonstrează faptul că avem producție românească și integrare între fermieri și procesare. Cred că trebuie să continuăm cu scheme de ajutor pentru dezvoltarea industriei agroalimentare, inclusiv după 2026”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Abatorul Periș procesează preponderent carne de porc provenită din ferme din România și colaborează cu producători din mai multe județe, ceea ce permite livrări constante către rețelele de retail. Reprezentanții companiei au subliniat importanța trasabilității și a respectării cerințelor de siguranță alimentară.

„Produsul românesc înseamnă trasabilitate și respect față de consumator. Următorul pas pentru noi este o investiție într-o fabrică nouă, cu scopul de a asigura standarde ridicate de calitate”, a afirmat Alin Zamfira, președintele Consiliului de Administrație al Abatorului Periș.

Din perspectivă operațională, conducerea unității a atras atenția asupra nevoii de stabilitate legislativă.

„Avem capacitate de procesare și producție locală, însă predictibilitatea este esențială pentru planificare. Când regulile sunt clare, livrările sunt constante, iar consumatorii au acces la produse sigure”, a declarat Bogdan Magheru, directorul general al Abatorului Periș.

Directorul DSVSA Dâmbovița a precizat că unitatea funcționează conform normelor europene și este monitorizată permanent din punct de vedere sanitar veterinar.

„Abatorul Periș funcționează conform tuturor reglementărilor Uniunii Europene. Fluxul tehnologic este supravegheat permanent de medici veterinari, de la sacrificare până la produsele finale”, a explicat Sandu Tolea.

La discuții a participat și Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor Români, care a subliniat importanța colaborării dintre fermieri, procesatori și autorități pentru stabilitatea sectorului porcin.

Pentru perioada următoare, compania anunță menținerea parteneriatelor cu fermierii români și continuarea investițiilor în procesare, în contextul cererii din retail și al cerințelor de siguranță alimentară.

