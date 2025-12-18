Curs valutar, 18 decembrie. Aurul, tot mai scump. Euro coboară ușor

Moneda europeană a fost cotată în scădere de BNR, la 5,0911 lei. Dolarul american s-a depreciat până la 4,3417 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au urcat la 5,4593 lei, respectiv 5,7972 lei.

Gramul de aur a fost 603,7606 lei, mai scump cu aproximativ un leu față de ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9343 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0911 Dolarul SUA USD 4,3417 Francul elvețian CHF 5,4593 Lira sterlină GPB 5,7972 Gramul de aur XAU 603,7606 Dolarul australian AUD 2,8688 Dolarul canadian CAD 3,1517 Coroana cehă CZK 0,2086 Coroana daneză DKK 0,6814 Lira egipteană EGP 0,0913 100 Forinți maghiari HUF 1,3101 100 Yeni japonezi JPY 2,7848 Leul moldovenesc MDL 0,2571 Coroana norvegiană NOK 0,4259 Zlotul polonez PLN 1,2093 Coroana suedeză SEK 0,4667 Lira turcească TRY 0,1014 Rubla rusească RUB 0,0544 Leva bulgărească BGN 2,6030 Randalul sud-african ZAR 0,2590 Realul brazilian BRL 0,7866 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6166 Rupia indiană INR 0,0481 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2940 Peso-ul mexican MXN 0,2411 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5041 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1025 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1821 Bahtul thailandez THB 0,1380 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5580 100 Rupii indoneziene IDR 0,0259 Shekelul israelian ILS 1,3469 100 Coroane islandeze ISK 3,4399 Ringgitul malaysian MIR 1,0626 Peso-ul filipinez PHP 0,0740 Dolarul singaporez SGD 3,3633 DST XDR 5,9343

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.