Prima pagină » Economic » Curs valutar, 18 decembrie. Aurul, tot mai scump. Euro coboară ușor

Curs valutar, 18 decembrie. Aurul, tot mai scump. Euro coboară ușor

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 18 decembrie 2025.
Curs valutar, 18 decembrie. Aurul, tot mai scump. Euro coboară ușor
Maria Miron
18 dec. 2025, 13:37, Economic

Moneda europeană a fost cotată în scădere de BNR, la 5,0911 lei. Dolarul american s-a depreciat până la 4,3417 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au urcat la 5,4593 lei, respectiv 5,7972 lei.

Gramul de aur a fost 603,7606 lei, mai scump cu aproximativ un leu față de ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9343 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0911

Dolarul SUA

USD

4,3417

Francul elvețian

CHF

5,4593

Lira sterlină

GPB

5,7972

Gramul de aur

XAU

603,7606

Dolarul australian

AUD

2,8688

Dolarul canadian

CAD

3,1517

Coroana cehă

CZK

0,2086

Coroana daneză

DKK

0,6814

Lira egipteană

EGP

0,0913

100 Forinți maghiari

HUF

1,3101

100 Yeni japonezi

JPY

2,7848

Leul moldovenesc

MDL

0,2571

Coroana norvegiană

NOK

0,4259

Zlotul polonez

PLN

1,2093

Coroana suedeză

SEK

0,4667

Lira turcească

TRY

0,1014

Rubla rusească

RUB

0,0544

Leva bulgărească

BGN

2,6030

Randalul sud-african

ZAR

0,2590

Realul brazilian

BRL

0,7866

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6166

Rupia indiană

INR

0,0481

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2940

Peso-ul mexican

MXN

0,2411

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5041

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1025

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1821

Bahtul thailandez

THB

0,1380

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5580

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0259

Shekelul israelian

ILS

1,3469

100 Coroane islandeze

ISK

3,4399

Ringgitul malaysian

MIR

1,0626

Peso-ul filipinez

PHP

0,0740

Dolarul singaporez

SGD

3,3633

DST

XDR

5,9343

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei
Gandul
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Cancan
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport
Cristian Radu, primarul din Mangalia, a fost trimis în judecată. DNA îl acuză că a primit haine de lux de peste 40.000 de euro, o reducere de 500.000 de euro, dar și două BMW-uri de 185.000 de euro
Libertatea
Nu pune niciodată bradul de Crăciun în aceste 7 locuri. Atrage ghinionul și strică energia sărbătorilor
CSID
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor