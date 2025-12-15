Prima pagină » Știrile zilei » Germania va oferi azil pentru doi lideri ai opoziției din Belarus eliberați din detenție

Alexander Dobrindt, ministrul de Interne de la Berlin, a anunțat că autoritățile germane vor oferi azil politic pentru Maria Kalesnikava și Viktar Babaryka, doi opozanți ai guvernului belarus care au fost eliberați sâmbătă, relatează Reuters.
Mediafax Foto/Hepta
Radu Mocanu
15 dec. 2025, 10:53, Știri externe

„De aceea, vom primi doi politicieni remarcabili ai opoziției care au fost închiși”, a declarat ministrul, punctând că este în interesul Germaniei ca mișcarea de opoziție belarusă din exil să fie consolidată. 

Sâmbătă, 123 de deținuți politici au fost eliberați de autoritățile belaruse în schimbul relaxării unor sancțiuni economice impuse de Statele Unite ale Americii. Persoanele eliberate au fost transportate în Lituania sau Ucraina. 

Maria Kalesnikava, laureată a Premiului Nobel, a fost o figură emblematică a protestelor din 2020 care au contestat victoria în alegeri a președintelui Lukașenko. A fost arestată după ce a refuzat să fie expulzată forțat din țară, rupându-și pașaportul la graniță. În 2021, a fost condamnată la 11 ani de închisoare pentru conspirație în vederea preluării puterii și activități extremiste. 

Viktar Babaryka, fost bancher, a fost împiedicat să candideze la alegerile prezidențiale din 2020 și a fost condamnat la 14 ani de detenție pentru acuzații de corupție.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, înainte de ultimele eliberări existau 1.227 de deținuți politici

 

