Statele Unite ale Americii se opun rezoluției ONU privind consecințele de la Cernobîl

Statele Unite s-au opus, în mod surprinzător, rezoluției legate de efectele pe termen lung ale dezastrului de la Cernobîl, în cadrul votului de miercuri din Adunarea Generală a ONU, notează Kyiv Post.

Decizia plasează Washingtonul alături de Rusia, Belarus, China, Coreea de Nord, Nicaragua și Niger, când importanța pentru siguranța nucleară și cooperarea internațională e cea mai ridicată.

Documentul primește sprijinul din partea a 97 de state, conform transmisiunii oficiale a ONU. Treizeci și nouă de țări s-au abținut, iar SUA s-a alăturat taberei care respinge textul.

Ce stabilește rezoluția

Textul menționează consecințele grave ale tragediei din 1986 și nevoia de ajutor continuu pentru zonele afectate. Documentul exprimă și îngrijorare față de avariile produse Noii Izolări Sigure la 14 februarie 2025.

La acea dată, au fost provocate daune de un atac cu drone rusești, care pune în pericol decenii de efort internațional de protecție.

Rezoluția consfințește folosirea transliterării ucrainene „Cernobîl” în toate materialele ONU, inclusiv în denumirea oficială a Zilei Internaționale a Comemorării din 26 aprilie.

Tot documentul stabilește și o sesiune specială a Adunării Generale în data de 24 aprilie 2026, pentru marcarea a 40 de ani de la catastrofă.

De ce votează SUA împotrivă

Un reprezentant al delegației americane a explicat faptul că opoziția Statelor Unite nu are legătură cu poziția față de Ucraina sau cu siguranța nucleară, ci cu mențiunile legate de Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Diplomata a declarat că aceste prevederi sprijină o agendă de guvernanță globală flexibilă, incompatibilă cu suveranitatea națională a SUA.

Ea a mai spus și că Statele Unite vor continua să ofere sprijin pentru inițiative internaționale în domeniul siguranței nucleare și pentru măsuri ce protejează instalațiile nucleare din Ucraina.

Reacția Ucrainei

Aceeași sursă menționează că reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU a criticat Belarus pentru propunerea unui document alternativ, text pe care l-a numit „cinic”.

Comentariile sale au venit în contextul în care a existat o implicare a Minskului în facilitarea invaziei Rusiei, inclusiv capturarea sitului de la Cernobîl în primele zile ale războiului.

El a mai menționat și că e important să se renunțe la transliterarea din perioada sovietică „Cernobîl”. A descris trecerea la „Cornobîl” ca o reafirmare a identității Ucrainei.