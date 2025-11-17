Vot decisiv în Consiliul de Securitate al ONU pentru autorizarea unei forțe internaționale în Gaza

Consiliul de Securitate al ONU se pregătește să voteze luni asupra unei rezoluții propuse de Statele Unite, care abordează planul de pace pentru Gaza prezentat de Donald Trump.

Documentul include trimiterea unei forțe internaționale, în timp ce Washingtonul avertizează că lipsa unui acord poate declanșa ulterior noi confruntări, notează France24.

Textul a trecut prin multe modificări după discuțiile între statele membre și „aprobă” planul ce a permis instalarea unui armistițiu între Israel și Hamas, valabil din 10 octombrie, în teritoriul palestinian.

Ultima variantă a proiectului, consultată de AFP, prevede formarea Forței Internaționale de Stabilizare, ISF, capabilă să coopereze cu Israel, Egipt și noua poliție palestiniană instruită recent.

Această structură ar avea misiunea de a asigura zonele de frontieră și de a facilita procesul de demilitarizare a Fâșiei Gazei.

ISF ar avea și rolul de a lucra la „dezafectarea permanentă a armelor de la grupările armate nestatale”, la protecția civililor și la siguranța coridoarelor pentru ajutor umanitar, notează aceeași sursă.

Proiectul introduce și ideea creării unui „Consiliu al Păcii”, o conducere temporară pentru Gaza, teoretic sub președinția lui Trump, cu mandat până la finalul anului 2027.

Spre deosebire de versiunile anterioare, noul text include o aluzie la apariția unui posibil stat palestinian. Conform documentului, după reformele cerute Autorității Palestiniene și după avansul reconstrucției, „s-ar putea să fie în sfârșit îndeplinite condițiile pentru o cale credibilă către autodeterminarea și statul palestinian”.

Israel respinge categoric această perspectivă.

„Opoziția noastră față de un stat palestinian pe orice teritoriu nu s-a schimbat”, a declarat Benjamin Netanyahu în ședința de cabinet de duminică.

Votul este stabilit pentru luni, ora 17:00.

Reacții și obiecții rusești

Rusia, care deține dreptul de veto, a prezentat propriul proiect, și susține că varianta americană nu oferă un sprijin suficient pentru ideea unui stat palestinian.

Textul Moscovei, revăzut de AFP, cere Consiliului să își afirme „angajamentul neclintit față de viziunea soluției cu două state”.

Proiectul rusesc nu include înființarea Consiliului Păcii și nici trimiterea unei forțe internaționale, ci îi solicită secretarului general al ONU, Antonio Guterres, să prezinte „opțiuni” pentru aceste aspecte.

În același timp, Washingtonul încearcă din răsputeri să obțină majoritatea necesară și critică „încercările de a semăna discordie” în rândul membrilor Consiliului.

„Orice refuz de a susține această rezoluție este un vot fie pentru continuarea domniei teroriștilor Hamas, fie pentru revenirea la război cu Israelul, condamnând regiunea și poporul său la un conflict perpetuu”, a transmis ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, în The Washington Post.

Statele Unite ale Americii au declarat că au primit sprijinul mai multor țări arabe și cu populație majoritar musulmană.

Ele au prezentat o declarație comună semnată de Qatar, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Indonezia, Pakistan, Iordania și Turcia.

Surse diplomatice citate de AFP consideră că, în ciuda criticilor Moscovei, rezoluția americană are șanse ridicate de adoptare.