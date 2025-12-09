O țară din UE pregătește 400.000 de civili pentru un posibil conflict cu Rusia până în 2027

Polonia derulează un amplu program național de instruire a populației pentru situații de criză și eventuale atacuri venite dinspre est, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

Inițiativa, lansată de Ministerul Apărării, urmărește formarea a 400.000 de cetățeni până în 2027, de la elevi și până la pensionari, și include cursuri de supraviețuire, vizite în adăposturi antiaeriene, instruire anti-dronă și pregătire pentru situații de urgență, scrie The Guardian.

Risc perceput la graniță

Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, avertizează că Europa traversează „cele mai periculoase vremuri de după Al Doilea Război Mondial”. Incidentele recente, precum pătrunderea dronelor în spațiul aerian polonez și atacuri de sabotaj atribuite Rusiei, au intensificat temerile privind securitatea. În noiembrie, autoritățile au acuzat Moscova de aruncarea în aer a unei linii ferate cu scopul de a produce victime.

Ca răspuns, Polonia și-a modificat modelul strategic de apărare: bugetul militar va urca la 4,8% din PIB în 2025, cel mai mare procent din NATO, iar toate clădirile noi vor trebui să includă adăposturi antiaeriene. Cele vechi sunt reamenajate, iar statul a început construirea unui „scut estic” de-a lungul granițelor cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad.

Războiul hibrid și migrația instrumentalizată

Comandanți militari din estul țării afirmă că Rusia folosește presiunea hibridă, inclusiv migrația ilegală, pentru a destabiliza Polonia. Brigada 9 Cavalerie Blindată sprijină grănicerii în depistarea persoanelor care încearcă să traverseze ilegal frontiera, oficialii militari susținând că printre acestea se pot afla spioni sau indivizi însărcinați cu acte de sabotaj.

Populația, încurajată să se pregătească

În orașele din apropierea graniței, localnicii recunosc că amenințarea este constantă, iar interesul pentru instruirea civilă este în creștere. Tinerii înscriși în programele militare ale școlilor afirmă că ar apăra țara în caz de atac, în timp ce generațiile mai vechi spun că își reamintesc ușor lecțiile de apărare civilă din perioada comunistă.

Obiectivul autorităților este ca populația să fie pregătită pentru orice scenariu, chiar dacă speranța generală este ca aceste abilități să nu fie niciodată folosite.