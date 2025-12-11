O barcă cu migranți s-a răsturnat în Croația: cel puțin trei morți și opt răniți

O barcă încărcată cu migranți s-a răsturnat joi, pe râul Sava, în zona orașului Slavonski Brod, aproape de granița cu Bosnia, au transmis oficialii croați.

Potrivit televiziunii publice HRT, migranții încercau să traverseze râul în condiții de ceață densă când ambarcațiunea s-a răsturnat.

Pompierul Ivan Vuleta a declarat că echipajele de intervenție au primit un apel de urgență în jurul orei 5:30, semnalând prezența unor persoane în apă.

Echipele de salvare au ajuns rapid la fața locului cu bărci specializate și au reușit să scoată mai multe persoane din râu, scrie AP.

Opt dintre supraviețuitori au fost transportați la spital.

Poliția a anunțat că un cetățean din Bosnia este suspectat de trafic de migranți. Acesta a fost internat, autoritățile urmând să-l audieze după ce starea sa medicală o va permite.

Naționalitățile migranților nu au fost încă făcute publice.

Oamenii care fug din zone afectate de conflicte sau sărăcie din Orientul Mijlociu, Asia sau Africa continuă să riște trasee periculoase pentru a ajunge în Europa Occidentală, adesea cu ajutorul traficanților.