Croația în stradă: Mii de persoane au protestat față de extrema dreaptă

Adunările „Uniți împotriva fascismului” s-au desfășurat la Zagreb și alte orașe, transmite AP.

Mulțimea a scandat „suntem cu toții antifasciști”. Protestatarii s-au angajat să combată grupurile de dreapta.

Manifestanții au cerut autorităților să limiteze acțiunile extremiștilor. Utilizarea simbolurilor pro-fasciste din al Doilea Război Mondial este frecventă. Statul marionetă pro-nazist administra lagăre de concentrare în epoca respectivă.

Nu vom accepta tratarea minorităților naționale ca pe o provocare

„Nu vom accepta tratarea minorităților naționale ca pe o provocare”, spune declarația de protest. Zeci de mii de sârbi, evrei și romi au fost executați. Simbolurile derivă din cel mai întunecat episod al istoriei Croației.

„Tot ce se întâmplă în jurul nostru este foarte periculos”, a declarat jurnalista Maja Sever. Participanții la mitingul de la Zagreb au fost felicitați pentru curaj. „Vom lupta pentru o societate democratică”, a spus aceasta.

Contra-protestele au degenerat în violență

Contra-protestele au degenerat în violență la Rijeka și Zadar. Grupuri de tineri îmbrăcați în negru au aruncat cu petarde. Vopsea roșie a fost aruncată în protestatari, anunță televiziunea HRT.

Incidentele au vizat evenimente culturale ale etnicilor sârbi. Zagreb și Split au fost teatrul atacurilor. Temerile de violență etnică au crescut după războiul din 1991-1995.

Extremiștii au vizat și grupurile liberale și lucrătorii străini. Salutul „Pentru patrie – Gata” al regimului Ustasha este folosit frecvent. Acesta era sloganul statului marionetă din era nazistă.

„Avem grupuri care aruncă bombe fumigene și amenință cu violență”, spune Iva Davorija. Organizatoarea marșului din Zadar a descris ridicarea mâinii drepte în aer. „Fac asta în mod liber”, a declarat aceasta pentru HRT.

Înclinația spre dreapta a început după formarea unei coalții controversate. Premierul Andrej Plenkovic a aliat conservatorii cu un partid de extremă dreapta. Partidul etnic sârb a fost exclus din guvern pentru prima dată.

Perkovic a fost interzis în unele orașe europene

Tendința a culminat cu un concert al cântărețului Marko Perkovic în iulie. Artistul folosește pseudonimul Thompson, după o mitralieră americană. Melodiile sale conțin sloganul din al Doilea Război Mondial.

Perkovic a fost interzis în unele orașe europene. Rămâne extrem de popular în Croația. Utilizarea sloganului controversat generează diviziuni de ani de zile.

Plenkovic a negat că ar fi închis ochii la extremismul de dreapta. Premierul acuză opoziția de stânga că exagerează problema. Acesta susține că adversarii adâncesc diviziunile.

Croația a făcut parte din Iugoslavia comunistă după război. Federația s-a destrămat în anii 1990 printr-o serie de conflicte. Minoritatea sârbă s-a revoltat împotriva independenței Croației.

Sârbii au preluat controlul asupra unei părți din teritoriu. Doreau să se alăture Serbiei. Peste 10.000 de persoane au murit în conflict.

Croația a aderat la UE în 2013. Țara devenise membră NATO cu patru ani mai devreme.