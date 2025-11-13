Un avion înregistrat în Turcia a luat foc și apoi s-a prăbușit în Croația, aproape de coasta Mării Adriatice

Potrivit Ministerului Internelor din Croația, citat de AP, aeronava, un model Air Tractor AT-802, a dispărut de pe radar puțin timp înainte de ora locală 17:00. Serviciile de urgență au fost informate 20 de minute mai târziu că un avion a luat foc în apropierea orașului Senj, aproape de coasta Mării Adriatice.

Poliția croată a precizat că aeronava zbura din portul nordic Rijeka către capitala Zagreb și retur.

Alte detalii nu au fost disponibile pe moment.

Avioanele Air Tractor AT-802 sunt utilizate de regulă în agricultură sau pentru stingerea incendiilor.

Potrivit televiziunii croate HRT, avionul aparținea administrației forestiere din Turcia. Echipele de salvare au găsit cadavrul pilotului după stingerea incendiului din aeronavă. El se afla singur în avion, potrivit sursei citate.