Turcia arestează 115 suspecți cu legături cu gruparea Stat Islamic: „Planificau atacuri de Anul Nou”

Autoritățile din Turcia anunță, joi, că au arestat 115 de membri suspectați că ar avea legături cu gruparea Stat Islamic. Aceștia ar fi plănuit atacuri de Anul Nou.
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
25 dec. 2025, 15:18, Știri externe

Peste 100 de membri suspecți că ar avea legături cu gruparea Stat Islamic (IS) au fost arestați joi, de autoritățile turce, care anunță că au dejucat atacurile planificate pentru evenimentele de Crăciun și Anul Nou.

În total, au fost efectuate raiduri în masă la 124 de adrese din Istanbul, potrivit procurorului șef al orașului. În urma acestei acțiuni, au fost confiscate arme de foc, muniție și „documente organizaționale”, potrivit Reuters.

Oficialii turci au declarat că susținătorii grupării planificaseră în mod activ atacuri în toată Turcia în această săptămână, în special împotriva non-musulmanilor

În acest sens, polițiștii turci au arestat 115 suspecți și anunță că vor continua eforturile de a-i găsi pe ceilalți 22.

Procuratura a declarat că suspecții erau în contact cu agenți IS din afara Turciei, notează BBC.

Arestarea are loc la două zile ce agenții serviciilor secrete turce au efectuat o razie împotriva grupului la granița dintre Afganistan și Pakistan.

Serviciile de securitate turce țintesc în mod regulat persoane suspectate de legături cu gruparea Stat Islamic.

Țara are o frontieră de 900 de kilometri cu Siria, unde grupul continuă să opereze în anumite părți ale țării.

