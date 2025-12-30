Turcia suspectează că Statul Islamic a planificat atentate de Crăciun și Anul Nou

Raziile au avut loc în 21 de provincii din Turcia, printre care și Istanbul, Ankara și Yalova, potrivit mesajului publicat, marți, de ministerul de Interne al Turciei, pe rețeaua X.

Operațiunea vine la doar o zi după conflictul sângeros din provincia Yalova, situată în nord-vestul Turciei. Polițiștii au descins într-o casă folosită ca ascunzătoare de partizani ai Statului Islamic. În urma operațiunii, trei polițiștii au fost uciși, dar și un agent de pază, iar alți opt polițiști au fost răniți, potrivit Euronews.

O parte din suspecții reținuți, marți, aveau legături cu militanții care au deschis focul împotriva polițiștilor în Yalova, în timp ce alții erau bănuiți că planificau posibile atacuri în jurul zilei de Anul Nou, potrivit Parchetului General din Istanbul.

Suspecții au strâns bani sub pretextul unor false acte de caritate

Procurorii turci precizează că mai mulți dintre cei reținuți ori suspecți de apartenență la gruparea teroristă au strâns bani sub pretextul înfăptuirii unor acte de caritate și i-au direcționat către rețelele Statului Islamic din Siria.

Printre cele 357 de persoane reținute se află și cetățeni străini care au legături cu luptătorii Statului Islamic din zonele de conflict, potrivit autorităților.

În ultima săptămână, Turcia a lansat o serie de operațiuni împotriva unor celule suspectate de apartenență la gruparea teroristă Statul Islamic, după ce autoritățile au primit informații că agenții planificau atacuri care vizau sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.