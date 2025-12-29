Șapte polițiști turci răniți în confruntări cu militanții Statului Islamic

Incidentul a avut loc în cadrul unei operațiuni planificate de forțele de ordine pentru a captura sau identifica indivizi implicați în activități teroriste.

Potrivit sursei, echipele de poliție din Yalova au intervenit asupra unei locuințe despre care existau informații că adăpostește mai mulți militanți, în apropierea orașului Yalova. În timpul raidului, a avut loc un schimb de focuri, în urma căruia șapte membri ai forțelor de poliție au fost răniți. Autoritățile au precizat că niciunul dintre răniți nu se află în stare gravă, iar medicii continuă să le ofere îngrijirile necesare.

Operațiunea face parte dintr-o serie de acțiuni coordonate de securitate desfășurate în regiune pentru a preveni eventuale atacuri și pentru a destructura rețele teroriste active. Autoritățile locale au anunțat că investigațiile continuă și că se fac eforturi pentru identificarea și reținerea tuturor persoanelor implicate.