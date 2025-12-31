Turcia reține încă 125 de suspecți în cadrul operațiunii de combatere a grupării Statul Islamic

În ultima săptămână, poliția a reținut sute de suspecți IS în raiduri la nivel național menite să prevină posibile atacuri în timpul sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, scrie AP.

Membrii unei celule suspectate de apartenență la IS au deschis focul asupra polițiștilor care efectuau o astfel de razie în provincia Yalova, din nord-vestul țării, luni.

Șase suspecți de apartenență la IS și trei polițiști au fost uciși în confruntare, iar alți opt polițiști și un paznic de noapte au fost răniți când forțele de securitate au luat cu asalt o casă folosită ca ascunzătoare. Autoritățile au declarat că toți militanții erau cetățeni turci.

Ministrul de interne Ali Yerlikaia a declarat că raidurile de miercuri au fost coordonate de poliție și jandarmerie și au fost efectuate în orașe precum Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa și Yalova.

Declarația ministrului de interne

„Cei care vizează fraternitatea, unitatea și solidaritatea noastră, cei care încearcă să exploateze credința noastră și să ne atace valorile nu vor întâlni decât puterea statului nostru și unitatea națiunii noastre”, a declarat Yerlikaia.

IS a efectuat o serie de atacuri mortale în Turcia, cel mai notabil fiind un atac armat într-un club de noapte din Istanbul în timpul sărbătorilor de Anul Nou, pe 1 ianuarie 2017, în care au murit 39 de persoane.

Turcia a desfășurat operațiuni similare la scară largă împotriva membrilor suspectați ai IS în anii precedenți, dar ultima razie are loc pe fondul unei aparente renașteri globale, marcată de un recent atac inspirat de IS în Australia și de atacuri asupra forțelor americane din Siria vecină.

25 de membri ai grupării au fost uciși

Armata americană a declarat marți că aproape 25 de membri ai grupării Statul Islamic au fost uciși sau capturați în Siria în această lună, în urma ambuscadei în care au fost uciși doi soldați americani și un interpret civil american.

Comandamentul Central al SUA, care supraveghează Orientul Mijlociu, a transmis că în ultimele 10 zile au fost efectuate 11 misiuni, care au urmat atacurilor inițiale împotriva bazelor și infrastructurii IS din 19 decembrie, care au lovit 70 de ținte în centrul Siriei.

Forțele de securitate siriene au lansat, de asemenea, operațiuni împotriva IS în ultimele zile, inclusiv două raiduri la periferia Damascului, capitala Siriei.

În cadrul acestor raiduri, oficialii sirieni au declarat că Taha al-Zoubi, identificat ca fiind liderul IS în zona Damascului, a fost capturat, iar Mohammed Shahadeh, un comandant superior al IS în Siria, a fost ucis.