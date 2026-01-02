Rebelii legați de Statul Islamic au ucis 15 persoane în estul Republicii Democrate Congo, spun oficialii

Forțele Democratice Aliate au început ca o forță insurgentă în Uganda, dar își au sediul în pădurile din Congo vecin încă de la sfârșitul anilor 1990 și sunt recunoscute de Statul Islamic ca afiliate. Armata din Congo și forțele ugandeze au desfășurat operațiuni împotriva ADF, dar raidurile grupului continuă.

Ultimele atacuri au avut loc joi seara în Lubero, parte a provinciei Kivu de Nord. Nouă civili au fost uciși în Kilonge, doi civili în Katanga și doi civili și doi soldați în Maendeleo, potrivit lui Macaire Sivikunula, șeful localității Bapere, unde se află satele.

„Rebelii ADF au ucis majoritatea victimelor cu arme albe”, deși au și schimbat focuri de armă cu soldații din Maendeleo, a declarat el pentru Reuters.

Alain Kiwewa, administratorul militar al Lubero, a declarat vineri după-amiază că 16 persoane au fost confirmate decedate.

Un purtător de cuvânt al armatei, locotenentul Marc Elongo, a declarat că trupele congoleze „urmăresc inamicul”, fără a oferi detalii.

Kakule Kagheni Samuel, șeful grupurilor societății civile din Bapere, a declarat că militanții au incendiat și case. Misiunea de menținere a păcii a ONU în țara din Africa Centrală, cunoscută sub numele de MONUSCO, a declarat în noiembrie că ADF a ucis 89 de civili într-o serie de atacuri în decursul unei săptămâni.