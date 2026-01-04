Trump, criticat pentru că și-a încălcat promisiunea de Anul Nou

La doar câteva zile de la începutul noului an, Donald Trump se confruntă cu critici în mediul online, după acțiuni care par să contrazică promisiunea sa de Anul Nou, scrie Indy100.

În cadrul unui eveniment organizat în noaptea de Revelion la Mar-a-Lago, președintele SUA a declarat că rezoluția sa pentru 2026 este una simplă: „Pace. Pace pe Pământ”.

REPORTER: „Mr. President, do you have a New Year’s resolution?” PRESIDENT TRUMP: „Peace. Peace on Earth.” pic.twitter.com/NXS1QAJg46 — Fox News (@FoxNews) January 1, 2026

Declarația s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

O rezoluție care nu a rezistat mult

Această promisiune a fost pusă sub semnul întrebării sâmbătă, când Trump a anunțat pe Truth Social că Statele Unite au desfășurat ceea ce el a numit un „atac de amploare împotriva Venezuelei”.

Potrivit mesajului său, operațiunea ar fi dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, care ar fi fost scoși din țară.

Anunțul a marcat o escaladare majoră a tensiunilor dintre SUA și Venezuela și a declanșat imediat o dezbatere privind abandonarea angajamentului față de pace la doar câteva zile de la începutul anului.

Acuzații penale și acțiune militară

Ulterior, procurorul general al SUA, Pam Bondi, a confirmat că Maduro și Flores au fost inculpați în Districtul de Sud al New York-ului.

Ea a precizat că acuzațiile includ conspirație pentru narco-terorism, trafic de cocaină și infracțiuni legate de arme automate și dispozitive explozive.

Bondi a declarat că cei acuzați vor „înfrunta în curând întreaga forță a justiției americane pe teritoriul Statelor Unite”, subliniind poziția fermă a administrației.

Între timp, relatări din Caracas au menționat cel puțin șapte explozii și aeronave zburând la joasă altitudine deasupra capitalei, sporind îngrijorările privind stabilitatea regională.

Reacția rețelelor sociale

După anunț, utilizatorii de pe X au revenit rapid la declarațiile lui Trump din noaptea de Revelion.

Mulți s-au întrebat cum se împacă un atac militar și arestări spectaculoase cu o promisiune de pace globală.

În timp ce susținătorii afirmă că acțiunea ține de aplicarea legii, nu de război, criticii spun că evenimentele arată cât de repede pot intra în conflict promisiunile politice cu deciziile din lumea reală.