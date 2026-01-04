Cum a pregătit spionajul american capturarea lui Maduro. Filmul intervenției

O mică echipă, inclusiv o sursă din cadrul guvernului venezuelean, observase, timp de mai multe luni, unde dormea ​​președintele în vârstă de 63 de ani, ce mânca, ce purta și chiar, potrivit unor înalți oficiali militari, „animalele sale de companie”, conform BBC.

Apoi, la începutul lunii decembrie, a fost finalizată o misiune planificată, numită „Operațiunea Rezolvare Absolută”. A fost rezultatul a luni de planificare și repetiții meticuloase, care au inclus chiar și crearea de către trupele de elită americane a unei replici exacte, în mărime naturală, a reședinței lui Maduro din Caracas, pentru a exersa rutele de intrare.

Planul – care a echivalat cu o intervenție militară americană extraordinară în America Latină, nemaivăzută de la Războiul Rece încoace, după cum a caracterizat președintele Donald Trump misiunea- a fost strict păzit. Congresul nu a fost informat sau consultat în prealabil. Odată stabilite detaliile precise, înalții oficiali militari au trebuit pur și simplu să aștepte condițiile optime pentru lansare.

Oficialii au vrut să maximizeze elementul surpriză, conform declarațiilor de sâmbătă. Cu patru zile mai devreme, când președintele Trump și-a dat aprobarea, au ales să aștepte o vreme mai bună.

„De-a lungul săptămânilor de Crăciun și Anul Nou, bărbații și femeile din armata Statelor Unite au stat pregătiți, așteptând cu răbdare ca declanșatoarele potrivite să fie îndeplinite și ca președintele să ne ordone să acționăm”, a declarat generalul Dan Caine, ofițerul cu cel mai înalt rang militar al SUA, sâmbătă într-o conferință de presă.

Ordinul președintelui de a începe misiunea a venit în sfârșit vineri, la ora 22:46. „Intenționam să facem asta acum patru zile, acum trei zile, acum două zile, și apoi, dintr-o dată, s-a deschis calea. Și am spus: Mergeți”, a declarat Trump însuși pentru Fox & Friends sâmbătă, în orele de după raidul de peste noapte.

„Ne-a spus, și apreciem acest lucru… mult succes și mult noroc”, a spus generalul Caine. Ordinul lui Trump a venit cu puțin timp înainte de miezul nopții la Caracas, oferind armatei cea mai mare parte a nopții pentru a opera în întuneric.

Misiune de două ore și douăzeci de minute „ca o emisiune TV”

A urmat o misiune de două ore și douăzeci de minute, pe cale aeriană, terestră și maritimă, care a uimit mulți oameni la Washington și în întreaga lume. În ceea ce privește amploarea și precizia, a fost practic fără precedent.

Trump nu a urmărit misiunea din camera de operațiuni a Casei Albe. În schimb, a fost înconjurat de consilierii săi la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, unde a urmărit o transmisiune în direct a operațiunii, flancat de directorul CIA, John Ratcliffe, și de secretarul de stat Marco Rubio.

„A fost un lucru incredibil de văzut”, a spus Trump sâmbătă. „Dacă ați fi văzut ce s-a întâmplat, adică, am urmărit-o literalmente ca și cum aș fi urmărit o emisiune TV. Și dacă ați fi văzut viteza, violența… pur și simplu a fost un lucru uimitor, o treabă uimitoare pe care au făcut-o acești oameni.”

În ultimele luni, mii de soldați americani s-au desfășurat în regiune, alăturându-se unui portavion și zeci de nave de război în cea mai mare concentrare militară din ultimele decenii, în timp ce președintele Trump l-a acuzat pe Maduro de trafic de droguri și narcoterorism și a aruncat în aer zeci de ambarcațiuni mici acuzate că transportau droguri prin regiune.

Însă primele semne ale Operațiunii Absolute Resolve au fost vizibile pe cer. Peste 150 de aeronave – inclusiv bombardiere, avioane de vânătoare și avioane de recunoaștere – au fost în cele din urmă desfășurate pe parcursul nopții, potrivit oficialilor americani.

„A fost foarte complex, extrem de complex, întreaga manevră, aterizările, numărul de aeronave”, a declarat Trump pentru Fox News. „Aveam câte un avion de vânătoare pentru fiecare situație posibilă.”

Explozii și zgomot de elicoptere

Explozii puternice s-au auzit în Caracas în jurul orei locale 02:00, iar nori de fum s-au ridicat deasupra orașului.

În scurt timp, videoclipuri care arătau numeroase aeronave pe cer – și altele care arătau urmările aparente ale exploziilor – au început să circule pe scară largă pe rețelele de socializare. Unul dintre ele arăta un convoi de elicoptere zburând la joasă altitudine deasupra Caracasului, în timp ce fumul se ridica din detonările aparente.

„Ne-am trezit în jurul orei 01:55 cu vuietul exploziilor și zumzetul avioanelor care zburau deasupra Caracasului”, a declarat Daniela, o martoră, pentru BBC. „Totul era cufundat într-un întuneric absolut, iluminat doar de licăririle detonărilor din apropiere.”

BBC Verify a examinat o serie de înregistrări video care prezintă explozii, incendii și fum în locații din jurul Caracasului pentru a identifica exact ce locuri au fost vizate.

Până în prezent, au confirmat cinci locații, inclusiv baza aeriană Generalissimo Francisco de Miranda, un aerodrom cunoscut sub numele de La Carlota și portul La Guaira, principala legătură a Caracasului cu Marea Caraibelor.

Oficialii au declarat că unele dintre atacurile americane au vizat sisteme de apărare aeriană și alte ținte militare. Trump a sugerat, de asemenea, că SUA a întrerupt curentul electric din Caracas înainte de începerea misiunii, deși nu a specificat cum.

În timp ce atacurile au început în jurul Caracasului, forțele americane au intrat în oraș. Printre acestea se numărau membri ai Forței de elită Delta, principala unitate de misiuni speciale a armatei americane. Aceștia erau puternic înarmați – și aveau un utilaj special, în cazul în care ar fi trebuit să taie ușile metalice ale casei conspirative a lui Maduro.

Trupele au ajuns la locația lui Maduro la scurt timp după începerea atacurilor, la ora locală 02:01, potrivit generalului Caine. Trump a descris adăpostul ca fiind o „fortăreață” militară puternic fortificată în inima orașului Caracas. „Erau într-o poziție pregătită să ne aștepte. Știau că venim”, a spus el. Trupele au fost bombardate la sosire, iar unul dintre elicopterele americane a fost lovit, dar a reușit să-și continue zborul.

„Forța de arestare a coborât în ​​complexul lui Maduro și s-a mișcat cu viteză, precizie și disciplină”, a declarat generalul Caine. „Pur și simplu au intrat prin efracție și au spart locuri în care nu se puteau sparge, știți voi, uși de oțel care fuseseră puse acolo tocmai din acest motiv”, a spus Trump.

Congresul, informat cu întârziere

Abia în timpul desfășurării operațiunii – în cadrul căreia a fost capturată și soția lui Maduro, Cilia Flores – secretarul de stat Rubio a început să notifice parlamentarii despre acțiune, o decizie care a stârnit ulterior furia unor membri ai Congresului. „Să fiu clar: Nicolas Maduro este un dictator ilegitim. Dar lansarea unei acțiuni militare fără autorizația Congresului și fără un plan credibil pentru ce urmează este imprudentă”, a declarat democratul Chuck Schumer, liderul partidului în Senat.

O informare prealabilă a Congresului ar fi pus în pericol misiunea, a declarat Rubio reporterilor în cadrul conferinței de presă de sâmbătă. „Congresul are tendința de a scurge informații”, a adăugat Trump. „Acest lucru nu ar fi bine.”

În complexul lui Maduro, în timp ce trupele de elită americane au sosit în număr mare, Trump a declarat că președintele venezuelean a încercat să fugă într-o cameră sigură. „Încerca să ajungă într-un loc sigur, care nu era sigur, pentru că ușa ar fi fost aruncată în aer în aproximativ 47 de secunde”, a spus el.

„A ajuns la ușă. Nu a putut să o închidă”, a spus Trump. „A fost împins atât de repede încât nu a mai intrat în acea [cameră].”

Când a fost întrebat dacă SUA l-ar fi putut ucide pe Maduro, dacă acesta s-ar fi opus arestării, Trump a spus: „S-ar fi putut întâmpla”. Din partea americană, „câțiva bărbați au fost loviți”, a spus el, dar niciun membru al forțelor americane nu a fost ucis. Autoritățile venezuelene nu au confirmat nicio victimă.

SUA oferiseră anterior o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro. Dar, sâmbătă, la ora locală 04:20, elicopterele părăseau teritoriul venezuelean cu Maduro și soția sa la bord, aflați în custodia Departamentului de Justiție și îndreptându-se în cele din urmă spre New York, unde se așteaptă să fie acuzați penal.

Aproape o oră mai târziu, Trump a anunțat lumii vestea capturării sale. „Maduro și soția sa se vor confrunta în curând cu întreaga putere a justiției americane”, a spus el.