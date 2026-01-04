Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează

Bogăția naturală imensă a Venezuelei i-a modelat mult timp istoria, politica și relevanța globală, însă evenimentele recente au readus resursele țării în centrul atenției internaționale, potrivit IndiaToday.

După acțiunea militară a Statelor Unite și capturarea președintelui Nicolás Maduro, interesul s-a mutat dincolo de politică, spre fundamentele geologice care fac din Venezuela unul dintre cele mai bogate state în resurse naturale.

Fundamentele geologice ale unei bogății extraordinare

Abundența resurselor din Venezuela pornește de la geografia sa diversă, care include Munții Anzi, bazinul fluviului Orinoco și vechiul Scut Guyanez.

Țara se află deasupra unora dintre cele mai vechi formațiuni geologice de pe Pământ, oferind condiții ideale pentru formarea petrolului și concentrarea mineralelor.

Centura Orinoco, care se întinde pe aproximativ 55.000 de kilometri pătrați în estul Venezuelei, conține depozite uriașe de petrol extra-greu.

Doar această regiune adăpostește resurse care rivalizează sau chiar depășesc rezervele marilor producători tradiționali din Orientul Mijlociu.

În sud și sud-est, Scutul Guyanez găzduiește roci precambriene bogate în structuri aurifere, transformând zona într-una dintre cele mai importante regiuni miniere din America de Sud.

Rezervele de petrol care au schimbat ierarhiile globale

Sub Centura Orinoco se află formațiuni sedimentare bogate în materie organică, formate în urmă cu milioane de ani sub presiuni și temperaturi ridicate.

Aceste condiții au generat volume enorme de petrol greu, capturat în rezervoare de gresie.

Potrivit estimărilor US Geological Survey, sute de miliarde de barili sunt recuperabili din punct de vedere tehnic, plasând Venezuela înaintea Arabiei Saudite în clasamentul rezervelor dovedite.

Deși vâscozitatea petrolului îngreunează extracția, tehnologiile moderne au făcut posibilă exploatarea la scară largă.

Zăcăminte de aur ascunse în roci antice

Scutul Guyanez include mii de zone bogate în aur, formate prin procese geologice complexe, desfășurate pe parcursul a miliarde de ani.

Acestea includ filoane în rocă dură, depozite dezvoltate de-a lungul zonelor de forfecare tectonică și depozite aluvionare de aur, rezultate din acumularea materialelor transportate de râuri de-a lungul timpului.

Experții estimează că peste 10.000 de tone de aur ar putea fi exploatabile economic, cu un potențial semnificativ încă nedescoperit.

Zăcămintele majore din statul Bolívar subliniază statutul Venezuelei ca actor global important pe piața aurului.

Resursele și ecuația geopolitică

Analiștii susțin că petrolul și aurul Venezuelei se află în centrul acțiunilor recente ale SUA, alături de preocupările legate de traficul de droguri și influența puterilor rivale.