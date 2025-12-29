Prima pagină » Știri externe » Turcia și Armenia simplifică regimul de vize, un nou pas spre normalizarea relațiilor

Turcia și Armenia simplifică regimul de vize, un nou pas spre normalizarea relațiilor

Turcia și Armenia au convenit să simplifice procedurile de acordare a vizelor, în cadrul eforturilor de normalizare a relațiilor bilaterale, anunță Ministerul turc de Externe. Măsura va facilita circulația cetățenilor între cele două state, care nu au relații diplomatice oficiale.
Sursa foto: Pexels
Rareș Mustață
29 dec. 2025, 18:38, Știri externe

Turcia și Armenia au ajuns la un acord pentru simplificarea regimului de vize, ca parte a procesului de normalizare a relațiilor dintre cele două țări vecine, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Ankara.

Decizia vizează facilitarea călătoriilor și reprezintă un nou pas într-un proces început în urmă cu câțiva ani, notează AP.

Potrivit ministerului turc, de la 1 ianuarie, deținătorii de pașapoarte diplomatice, speciale și de serviciu din ambele state vor putea obține vize electronice gratuite.

Autoritățile de la Ankara și Erevan au reafirmat angajamentul pentru continuarea procesului de normalizare, cu obiectivul unei relații complete, fără condiții prealabile.

Relațiile dintre Tuurcia și Armenia au fost marcate timp de decenii de tensiuni istorice și de sprijinul Ankarei pentru Azerbaidjan.

Cele două țări nu au relații diplomatice, iar granița comună rămâne închisă încă din anii ’90.

Totuși, în 2021, cele două guverne au decis relansarea dialogului, prin numirea unor emisari speciali, pentru a analiza pași concreți spre reconciliere și redeschiderea frontierei.

Demersurile de apropiere au evoluat în paralel cu tentativele de reducere a tensiunilor dintre

Armenia și Azerbaidjan, după conflictul din 2020 pentru controlul regiunii Nagorno -Karabah, susținut de Turcia de partea Azerbaidjanului.

Pe fondul acestor evoluții, persistă și disputa istorică legată de moartea a aproximativ 1,5 milioane de armeni în perioada Primului Război Mondial. Armenia și majoritatea istoricilor califică evenimentele drept genocid, în timp ce

Turcia respinge această interpretare și susține că victimele au rezultat din contextul unui război civil și al instabilității regionale.

