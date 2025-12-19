Prima pagină » Știri externe » O nouă dronă rusească prăbușită în nord-vestul Turciei la scurt timp după un incident similar

Autoritățile din Turcia au deschis vineri o anchetă privind o dronă care s-a prăbușit în nord-vestul țării, la doar câteva zile după ce forțele armate au doborât o alta care intrase în spațiul aerian național dinspre Marea Neagră.
Alexandra-Valentina Dumitru
19 dec. 2025, 17:45, Știri externe

Locuitorii din provincia Kocaeli au descoperit drona avariată pe un câmp, incidentul declanșând o investigație oficială asupra resturilor aparatului, conform postului de știri NTV, citat de AP.

O evaluare inițială indică faptul că aparatul ar putea fi o dronă de recunoaștere de fabricație rusească, model Orlan-10, a precizat Ministerul de Interne într-un comunicat, adăugând că ancheta este în desfășurare.

Luni, avioane de vânătoare F-16 ale forțelor turce au interceptat ceea ce oficialii au descris drept o dronă „scăpată de sub control”, după ce aceasta încălcase spațiul aerian al țării.

Ministerul Apărării a declarat că acel aparat a fost distrus într-o locație sigură, pentru a proteja civilii și traficul aerian.

Ulterior, guvernul Turciei a avertizat atât Rusia, cât și Ucraina, să dea dovadă de mai multă prudență în ceea ce privește securitatea în bazinul Mării Negre.

Doborârea dronei de luni a survenit după o serie de atacuri ucrainene asupra „flotei fantomă” de petroliere rusești în largul coastelor turcești, fapt ce a sporit îngrijorările Ankarei privind riscul ca războiul din Ucraina să se extindă în regiune.

Ministerul Apărării a mai precizat că drona doborâtă luni s-a dezintegrat, cel mai probabil, în fragmente mici care s-au împrăștiat pe o suprafață extinsă, îngreunând eforturile de identificare.

Operațiunile de căutare și analizele tehnice sunt încă în desfășurare.

