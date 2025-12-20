Incidente pe bandă rulantă în Turcia. Încă o dronă a fost descoperită lângă un oraș din nord-vestul țării

O altă dronă prăbușită a fost găsită în nord-vestul Turciei. Este o dronă de origine și proveniență necunoscute care a fost descoperită pe un câmp din nord-vestul Turciei, a relatat sâmbătă presa turcă preluată de Le Figaro.

Mai multe canale de televiziune și cotidianul Cumhuriyet au publicat imagini cu drona prăbușită. Aceasta nu avea marcaje de identificare vizibile. Aparatul de zbor a fost descoperit pe un câmp din apropierea orașului Balikesir, la trei ore distanță de Istanbul. Autoritățile turce nu au reacționat și nu au comentat încă informațiile. Se pare că drona a fost transportată la Ankara pentru verificări. De asemenea, fermierii din zonă cred că prăbușirea a avut loc în urmă cu câteva zile.

Drone găsite în Turcia

Acesta este al doilea incident asemănător în mai puțin de 24 de ore și al treilea de luni încoace. Celelalte două incidente au implicat drone, dintre care cel puțin una a fost descrisă de autorități ca fiind „de fabricație rusească”.

Vineri, o dronă a fost găsită într-o zonă rurală din apropierea orașului Izmit, la est de Istanbul și la 30 km de coasta Mării Negre. Potrivit Ministerului de Interne turc, care a anunțat deschiderea unei anchete, este vorba de o „dronă model Orlan-10 de fabricație rusească, folosită în scopuri de recunoaștere și supraveghere”.

Luni, forțele de apărare turcești au doborât o dronă „scăpată de sub control” care zburase din Marea Neagră în spațiul aerian turcesc. Autoritățile nu au specificat originea dronei sau locul exact al interceptării. Potrivit mai multor observatori, interceptarea a avut loc deasupra teritoriului turc, nu pe mare. În urma acestui incident, Ministerul Apărării turc a transmis joi că a cerut Ucrainei și Rusiei „să dea dovadă de mai multă prudență”.