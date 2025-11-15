Un șofer de tir bosniac, prins cu peste 198.000 de pachete cu țigări de contrabandă aproape de Calafat

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova, au descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui ansamblu rutier, 3.970.000 de țigarete, pe care un cetățean bosniac a încercat să le introducă în țară fără documente legale”, se arată în comunicatul transmis sâmbătă de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Potrivit polițiștilor, bărbatul a fost prins pe DN 56, aproape de stația de taxare a podului Calafat-Vidin. Tirul cu remorcă a fost oprit pentru un control. Vehiculul era înmatriculat în Croația și era condus de un cetățean bosniac, în vârstă de 35 de ani. Acesta circula pe ruta Grecia-Croația-Spania și transporta, conform documentelor, butelii cu freon.

Polițiștii au verificat compartimentul marfă și au descoperit în interiorul remorcii mai multe pachete de țigări pentru care șoferul în cauză nu deținea documente de proveniență.

Șoferul transporta 3.970.000 de țigarete (198.500 de pachete de țigări) de diverse mărci, cu înscrisuri grecești și fără timbru de acciză.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de aproximativ 5.955.000 lei, și vehiculul în cauză, au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră pentru cercetări. Autoritățile continuă în cauză pentru infracțiunea de contrabandă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Cetățeanul bosniac a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca sâmbătă, el să fie prezentat în fața magistraților Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.