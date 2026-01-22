Prima pagină » Social » MAE atenționează: Protest al transportatorilor în Bosnia și Herțegovina. Traficul blocat la frontierele cu Croația

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează românii care călătoresc spre sau dinspre Bosnia și Herțegovina. Asociațiile transportatorilor de marfă au anunțat acțiuni de protest la punctele de trecere a frontierei, începând cu 26 ianuarie 2026.
Protestele vor bloca mai multe puncte de trecere a frontierei spre și dinspre Croația.

Printre acestea se numără: Stara Gradiška (Croația) / Gradiška (BiH), Nova Sela (Croația) / Bijača (BiH), Slavonski Brod (Croația) / Bosanski Brod (BiH), Donji Svilaj (Croația) / Odžak (BiH), Neum Corridor (Klek/Zaton Doli) și Metković.

Toate aceste puncte se află la granița cu țările din spațiul Schengen. Traficul va fi semnificativ afectat.

Recomandările MAE

MAE le recomandă români să evite zonele de frontieră menționate. Deplasările ar trebui reprogramate sau se pot utiliza rute alternative. Călătorii trebuie să se informeze constant cu privire la starea traficului. De asemenea, cetățenii trebuie să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine.

Pentru informații actualizate, se recomandă consultarea paginii web a autorității de drumuri din Bosnia și Herțegovina: https://bihamk.ba/spi/stanje-na-cesti-u-bih.

Asistență consulară

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sarajevo: +387 33 66 88 93 și +387 33 21 40 22. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate și preluate de operatori în regim de permanență.

Pentru situații de urgență, există telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +387 61 42 83 54.

