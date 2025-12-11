Reuters: Căderea Pokrovskului nu va provoca prăbușirea frontului. Totuși, va slăbi Ucraina în ochii lui Trump

Rusia susținea, la începutul acestei luni, că deține controlul deplin asupra Pokrovskului, cu două zile înainte de întâlnirea trimisului special al lui Trump cu președintele Vladimir Putin.

Zece zile mai târziu, Ucraina afirmă că trupele sale încă dețin poziții în nordul orașului.

„Noua rundă de presiuni asupra Ucrainei pentru a soluționa conflictul în condiții nefavorabile are loc în paralel cu luptele intense de pe acest front, ceea ce ajută Rusia, deoarece afectează percepția lui Trump”, a declarat Mykola Bielieskov, analist senior la fundația caritabilă ucraineană Come Back Alive, potrivit Reuters.

Ucraina trebuie să încerce să rămână alături de americani, în timp ce respinge un acord de pace care, potrivit Rusiei, trebuie să implice retragerea forțelor ucrainene din toată regiunea estică Donbas a țării, unde se află și Pokrovsk.

Ucraina susține că, după ce a luptat pentru controlul Donbasului din 2014, nu are niciun drept moral sau legal de a ceda teritoriul suveran unei puteri invadatoare.

Puțin probabil ca apărarea estică a Ucrainei să se prăbușească brusc

Pe de altă parte, ritmul atacului rus asupra Pokrovskului arată cât de dificil a fost pentru forțele Moscovei să avanseze, mai relevă sursa citată.

Experții militari susțin evaluările oficialilor ucraineni, care spun că este puțin probabil ca apărarea Ucrainei să se prăbușească brusc în est. Acest lucru se datorează fortificațiilor de pe linia frontului, dronele și natura fragmentară a atacului Rusiei asupra orașului.

Pokrovsk, situat pe un teren înalt în regiunea Donețk, ar fi primul oraș cucerit de Rusia după Avdiivka, la est, la începutul anului 2024. Cea mai mare parte a orașului este în ruine, din cauza atacurilor repetate ale Rusiei.

La începutul acestei luni, Putin a declarat că Pokrovsk era platforma ideală de la care se puteau lansa atacuri în orice direcție.