Prima pagină » Știrile zilei » Ucraina recucerește o parte din Pokrovsk, în timp ce apărarea orașului continuă

Ucraina recucerește o parte din Pokrovsk, în timp ce apărarea orașului continuă

Forțele ucrainene au recâștigat controlul asupra unei părți din Pokrovsk, după ce în toamnă nu mai aveau niciun militar în oraș, a anunțat comandantul-șef Oleksandr Sîrski, care spune că apărarea continuă, iar trupele vor fi suplimentate.
Ucraina recucerește o parte din Pokrovsk, în timp ce apărarea orașului continuă
Foto: Hepta
Rareș Mustață
10 dec. 2025, 07:13, Știri externe

Ucraina a recucerit aproximativ 13 kilometri pătrați din Pokrovsk, din totalul de 29, de la mijlocul lunii noiembrie până în prezent, a declarat comandantul-șef Oleksandr Sîrski în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 9 decembrie.

Oficialul militar a subliniat că „apărarea Pokrovskului continuă” și că numărul trupelor ucrainene din zonă va crește în perioada următoare, notează Kyiv Independent.

Sîrski a confirmat retragerea unor unități ucrainene din pozițiile aflate la 5- 7 kilometri în afara orașului, acolo unde forțele ruse intensificau presiunea.

El a explicat că menținerea acelor linii de apărare nu mai era posibilă în condiții eficiente.
Sursa/LiveUaMap

Potrivit comandantului, Rusia își sporește semnificativ prezența militară în sectorul Pokrovsk, cu peste 155.000 de militari desfășurați, iar zona reprezintă 40-50% din toate bombele ghidate KAB folosite de Moscova de-a lungul frontului.

Sîrski a precizat și că orașul vecin, Mîrnograd, nu este încercuit, dar liniile de aprovizionare au devenit mai dificile.

Declarațiile vin după ce, pe 5 decembrie, Forțele de Asalt Aerian ale Ucrainei au respins afirmațiile ruse potrivit cărora Pokrovsk ar fi fost capturat, reiterând că nici Pokrovsk, nici Mîrnograd nu sunt încercuite.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Ce este taxa de cogenerare și cum vor crește facturile la energie în ianuarie 2026
Gandul
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Cancan
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
Libertatea
Obiecte banale care‑ți pot aduce noroc acasă în luna decembrie
CSID
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor