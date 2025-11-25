Ucraina lovește un terminal petrolier și o bază navală din Novorossiisk

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lansat un atac cu drone asupra orașului-port Novorossiisk, vizând atât infrastructura petrolieră, cât și obiective militare ale Flotei ruse din Marea Neagră.

Surse din cadrul SBU au declarat că au fost lovite un terminal petrolier, o bază navală, rezervoare de petrol, conducte și sisteme de apărare antiaeriană S-300 și S- 400.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a confirmat implicit atacul într-o postare pe Telegram, afirmând că zona „a fost supusă unuia dintre cele mai lungi și masive atacuri” de la începutul invaziei.

Potrivit acestuia, șase persoane au fost rănite, iar cel puțin 20 de locuințe au fost avariate.

Potrivit surselor SBU, un videoclip filmat de localnici arată cum un sistem rusesc Pantsir a încercat să intercepteze dronele, dar a lovit un bloc de locuințe.

În evaluarea preliminară a SBU, un vas de desant de tip Project 1171, utilizat pentru transportul trupelor și echipamentului militar, ar fi fost de asemenea avariat.

Novorossiisk este al doilea cel mai mare hub de export de petrol al Rusiei și principala bază a Flotei ruse din Marea Neagră, fiind vizată tot mai frecvent de atacuri ucrainene în ultimele luni, potrivit Kyiv Independent.

În urmă cu două săptămâni, un alt atac major a incendiat terminalul petrolier Sheskharis și a perturbat exporturile de țiței.

SBU a declarat că operațiunea a fost desfășurată în cooperare cu Direcția Principală de Informații Militare (HUR), Forțele pentru Operațiuni Speciale, trupele de drone, Poliția de Frontieră și unități de rachete de coastă ale Marinei.