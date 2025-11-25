Drone de tip Shahed au survolat spațiul aerian al Moldovei. Una a trecut în România

Poliția de Frontieră a fost informată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova.

Conform Poliției de frontieră, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior spre frontierei de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac.

Sursa citată arată că drona a traversat ulterioar frontiera în spațiul aerian al României. „Partea română a fost informată imediat despre această situație”, arată polițiștii.

Ulterior, un alt aparat de zbor de tip Shahed a fost observat pe radar deplasându-se dinspre Ucraina spre Republica Moldova, direcția Maiaki–Udoboe-Palanca, survolând spațiul aerian național. Drona ar fi reintrat pe teritoriul Ucrainei, după care ar fi efectuat un al doilea survol al spațiului aerian, pe direcția Limascoe – regiunea din stânga Nistrului.

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că, în cooperare cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, analizează în continuare informațiile și monitorizează situația.

O dronă a căzut marți dimineața peste o casă în localitatea Cuhureştii de Jos din Republica Moldova.

Două drone au păstruns în spațiul aerian românesc, a anunțat marți dimineața Ministerul Apărării Naționale. Au fost emise mesaje Ro-Alert pentru județele Tulcea, Galați și Vrancea.