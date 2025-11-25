Prima pagină » Social » O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova

O dronă a căzut marți dimineața peste o casă dintr-o localitate din republica Moldova. Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetări.
Foto: Facebook/ Poliția Republicii Moldova
Cosmin Pirv
25 nov. 2025, 09:50, Social

Poliția Republicii Moldova a anunțat că incidentul a avut loc marți dimineața în localitatea Cuhureştii de Jos.

„Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă”, a transmis poliția pe Facebook.

Spre locul incidentului se deplasează echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției.

Persoanele au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiștii din Florești.

Nu se cunoaște încă proveniența dronei. Polițiștii fac cercetări la fața locului.

Două drone au păstruns marți dimineața în spațiul aerian românesc, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Au fost emise mesaje Ro-Alert în județele Tulcea, Galați și Vrancea.