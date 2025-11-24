Târgurile de Crăciun din Germania se deschid cu o atmosferă festivă și măsuri stricte de securitate

Târgurile de Crăciun din Germania și-au deschis porțile luni, marcând începutul unui sezon festiv care atrage anual milioane de vizitatori.

În Berlin, tradiționalul târg de la biserica Gedachtniskirhe a fost inaugurat cu o slujbă publică în cursul dimineții, în timp ce alte piețe renumite, Rotes Rathaus, Gendarmenmarkt și Castelul Charlottenburg, și-au primit primele valuri de turiști și localnici.

Vizitatorii au fost întâmpinați cu miros de vin fiert, cârnați la grătar, clătite de cartofi și mere caramelizate, dar și cu tarabe pline de lumânări lucrate manual, căciuli de lână, mănuși și decorațiuni în culori strălucitoare, potrivit Associated Press. Copiii s-au bucurat de carusele și patinoare în aer liber. Tradiția târgurilor de Crăciun, veche din Evul Mediu, rămâne una dintre cele mai îndrăgite din Germania și una pe care țara a exportat-o cu succes în multe alte părți ale lumii.

Atmosfera festivă este însă însoțită de măsuri de securitate sporite în toată țara.

Anul trecut, cinci femei și un băiat au murit într-un atac cu mașina asupra unui târg din Magdeburg, iar agresorul este în prezent judecat.

În 2016, un atacator a intrat cu un camion în mulțimea adunată la târgul de Crăciun de la Gedachtniskirche, ucigând 13 persoane.

La Koln, târgul organizat în fața impunătoarei catedrale a atras mulțimi mari încă din weekend.

„Simțim o atmosferă foarte bună. În aceste vremuri dificile, ne bucurăm că putem oferi vizitatorilor un moment de răgaz”, a spus Birgit Grothues, purtătoarea de cuvânt a târgului.

Ea a precizat căa, după atacul de anul trecut, orașul a introdus un nou concept de securitate, elaborat împreună cu poliția, care include bariere suplimentare anti-tero și personal privat de securitate.