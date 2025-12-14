Cinci persoane arestate într-un presupus complot islamist la un târg de Crăciun din Germania

Autoritățile germane au arestat cinci bărbați suspectați că ar fi plănuit un atac cu motivație islamistă asupra unui târg de Crăciun din sudul Bavariei, potrivit Express.

Anchetatorii cred că grupul intenționa să intre cu un vehicul în mulțime, o metodă folosită în atacuri mortale anterioare din Germania.

Suspecții

Poliția i-a reținut pe suspecți vineri, în districtul Dingolfing-Landau, la nord-est de München, în urma unei ample investigații.

Printre cei arestați se numără trei cetățeni marocani în vârstă de 22, 28 și 30 de ani, un cetățean egiptean de 56 de ani, precum și un sirian de 37 de ani.

Procurorii susțin că suspectul egiptean, prezentat de presa germană drept imam al unei moschei locale, ar fi instigat la atac cu scopul de a provoca cât mai multe victime.

Cei trei marocani sunt acuzați că ar fi acceptat să ducă la îndeplinire planul, în timp ce suspectul sirian ar fi încurajat acțiunea.

Măsuri judiciare și anchetă în desfășurare

Toți cei cinci bărbați au fost prezentați sâmbătă în fața unui magistrat, patru dintre ei fiind plasați în arest preventiv pe baza unor mandate formale.

Al cincilea suspect se află în custodie preventivă a poliției, în temeiul Legii atribuțiilor poliției din Bavaria, distinct de detenția penală.

Autoritățile nu au dezvăluit ce târg anume sau momentul exact vizat, precizând însă că amenințarea a fost neutralizată.

Anchetatorii au subliniat că prezumția de nevinovăție rămâne valabilă pe durata investigațiilor.

Context de securitate și atacuri anterioare

Ministrul de Interne al Bavariei, Joachim Herrmann, a lăudat cooperarea strânsă dintre serviciile de securitate pentru prevenirea unui incident potențial mortal.

Arestările au loc pe fondul unei vigilențe sporite, după atacuri anterioare asupra târgurilor de Crăciun, inclusiv Magdeburg anul trecut și Berlin în 2016.

Târgurile de Crăciun din Germania atrag anual mulțimi numeroase, ceea ce a determinat întărirea măsurilor de securitate în ultimii ani.

Oficialii au precizat că planul presupus viza sezonul de Crăciun 2025.

Operațiunea a fost coordonată de Parchetul din München și unitatea sa pentru combaterea extremismului, cu sprijinul poliției locale și regionale.

Autoritățile au transmis că nu au fost implicate servicii de informații străine și au refuzat să ofere detalii suplimentare din cauza anchetei în curs.