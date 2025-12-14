Traian Băsescu recunoaște greșeala cu Laura Codruța Kovesi: „Spectacolul care s-a făcut a creat presiune pe instanțe”

El a spus că show-ul mediatic realizat în parteneriat între Kovesi și presă „a creat o presiune pe instanțe legat de vinovăția sau nevinovăția oamenilor”.

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit la Digi 24 despre justiția din România, recunoscând o greșeală făcută în timpul mandatului său. El a declarat că a fost bine că nu a numit un procuror din Parchetul General în funcția de procuror general, ci a adus-o pe Laura Codruța Kovesi.

Kovesi a făcut două mandate la Parchetul General

„Mă felicit că n-am numit un procuror din Parchetul General în funcția de procuror general, ci am adus un procuror, pe Kovesi, care a făcut două mandate la Parchetul General. A fost foarte bine”, a declarat Băsescu.

„Spectacolul a fost un parteneriat între Kovesi și presă”

Referitor la greșeala din mandatul său, fostul președinte a spus că aceasta a fost făcută după ce a numit-o pe Kovesi la DNA. „Greșeala care s-a făcut în timpul meu a fost după ce am numit-o pe Kovesi la DNA, spectacolul”, a declarat el.

Băsescu a explicat că spectacolul care s-a făcut în jurul celor care ieșeau din DNA arestați „a fost un parteneriat între Kovesi și presă care a asigurat un show total””. El a precizat că această abordare a avut consecințe grave.

Presiune pe instanțe pentru vinovăție sau nevinovăție

„Asta a creat o presiune pe instanțe legat de vinovăția sau nevinovăția oamenilor care erau trimiși la DNA, în general oameni politici”, a declarat fostul președinte. El a subliniat că aceasta este responsabilitatea Laurei Codruța Kovesi.

„Aici a fost o greșeală și este responsabilitatea doamnei Kovesi pentru această greșeală care este reproșată și ei și mie și SRI-ului și la toată lumea”, a spus Băsescu.

Colaborarea cu SRI-ul: A fost o bătălie a mafiei românești

Referitor la colaborarea cu SRI-ul, Băsescu a spus că „a fost o bătălie a mafiei românești să scoată SRI-ul din cooperarea cu parchetele în general”. El a explicat că SRI-ul este singura instituție care are capacitatea să culeagă informații de peste tot.

Întrebat despre decizia Curții Constituționale privind protocoalele, fostul președinte a răspuns: „Da, dar pe o presiune teribilă făcută. Deci au câștigat cei care au vrut ca procurorii să rămână fără arme, fără mijloace de a finaliza anchete”.

Președintele Nicușor Dan și colaborarea cu SRI-ul

Referitor la ideea președintelui Nicușor Dan de a relua colaborarea cu SRI-ul, Băsescu a declarat: „Poate o va face mai inteligent decât mine, adică să stabilească o limită până la care se poate implica SRI-ul, să o stabilească prin CSAT”.

El a precizat că protocoalele sunt obligatorii și că SRI-ul are și acum protocoale cu toate instituțiile statului.

Justiția actuală: „Un dezastru”

Întrebat cum vede situația actuală din justiție după documentarul Recorder, Băsescu a răspuns: „Ca un dezastru””. El s-a declarat de acord cu analiza fostului procuror general Augustin Lazăr, care fixează momentul în care a început din nou degradarea justiției.

„Asta înseamnă că trebuiesc modificate niște legi care au fost promovate în 2022. Acele legi sunt cele care au permis să se întâmple ce s-a făcut”, a declarat fostul președinte.

Măsuri pentru redresarea justiției

Băsescu a enumerat chestiuni care trebuie rezolvate. Prima este legată de repartizarea aleatorie a dosarelor. A doua chestiune vizează permanentizarea completului de judecată, pentru a nu se mai schimba judecătorii și a nu se lua procesul de la capăt.

„Trebuie rezolvată și asta. Sigur, sunt situații în care omul se îmbolnăvește, n-ai ce să faci, trebuie schimbat. Dar nu îl schimbi pentru că a fost avansat””, a explicat el.

Protestele din stradă: „Justiția este o prioritate pentru tineri”

Referitor la protestele din stradă, Băsescu a spus că sunt aceiași oameni care au ieșit la Ordonanța 13 a lui Iordache. „Marea majoritate sunt tineri. Dacă mă uit mai atent, nu sunt cei acuzați că sunt scoși în stradă de multinacionale. Sunt mulți studenți”, a declarat el.

Fostul președinte a subliniat că faptul că în toată țara s-au inițiat astfel de reacții „ne arată că justiția este o prioritate pentru români, în mod deosebit pentru generația tânără”.

Inspecția Judiciară și Predoiu

Băsescu a declarat că Inspecția Judiciară, „indiferent că e pusă de Savonea, de cine or fi pusă, are obligația să dea răspunsuri la cazurile sesizate de reporteri și nu numai”.

El a mai spus că așteaptă ca dialogul președintelui cu judecătorii să fie fructuos și că poate „domnul Predoiu este trimis într-o vacanță”.

Ce poate face Nicușor Dan pentru justiție? Răspunsul lui Traian Băsescu

Întrebat ce poate face concret președintele Nicușor Dan pentru redresarea justiției, fostul președinte Traian Băsescu a răspuns: „Modificarea legislației”.

El a explicat că legile din 2022 promovate de Cătălin Predoiu au izolat justiția de celelalte puteri ale statului și au devenit toxice.

Președintele poate refuza o singură dată propunerea pentru șefi de parchete, dar în final forța rămâne la ministrul Justiției și CSM. „Așa este, este tot opera lui Predoiu”, a declarat fostul președinte.

„Predoiu a izolat justiția de celelalte puteri ale statului”

Băsescu a explicat că Predoiu „a avut grijă să izoleze justiția de celelalte puteri ale statului”.

România funcționează cu justiția ca o putere independentă în stat, care nu colaborează cu celelalte două puteri – executivă și legislativă.

„Ea își poate permite orice, dă dispoziții pe bugetul statului, deși nu are atribuțiuni”, a declarat fostul președinte.

Legislația din 2022 a devenit toxică

Băsescu a susținut că modificările legislative din 2022 au mers prea departe. „S-a ajuns mult prea departe de la modificarea legislației în 2022. Acea legislație a devenit toxică în momentul de față și trebuie reașezată”, a spus el.

Fostul președinte a afirmat că Predoiu și-a asigurat prin această legislație „veșnicia în guvern” și ”recunoștința grupurilor de tip grupul doamnei Savonea”.

Autoritatea șefilor de instanțe, redusă la zero

Băsescu a explicat că trebuie modificate legile care au redus la zero autoritatea șefilor de instanțe și secții. Aceștia nu mai au control asupra judecății, asupra soluțiilor, asupra continuității completului și asupra carierei magistraturii.

„Dacă ai un judecător care s-a compromis prin acte de corupție, îl scoți din complet”, a spus el. Băsescu a adăugat că un judecător care a câștigat un concurs pentru un post trebuie să termine procesul înainte de a se duce la noul post sau la pensionare.

„E regulă, te pensionezi, dar după ce termini procesul”, a concluzionat fostul președinte.