Traian Băsescu despre rezultatul lui Băluță: Primul responsabil este jocul dublu făcut de Grindeanu care a dezgustat electoratul

„La Băluță lucrurile trebuie văzute chiar în modul în care domnul președinte Grindeanu a girat această funcție. Acest joc a fost sesizat de bucureșteni. În interiorul coaliției era de acord. Ieșea din ședințele de coaliție și spunea cum se luptă dânsul să nu crească taxele. Deci bucureștenii nu sunt un electorat pe care poți să-l păcălești cu atitudini de acest gen, cu atitudini duplicitare. Și aici Băluță a fost sancționată”, a spus fostului președinte, luni, la Digi24.

Băsescu a mai adăugat: „Și intrarea a doamnei Anca Alexandrescu a avut impactul ei, dar primul responsabil este jocul dublu făcut de Grindeanu care a dezgustat pur și simplu electoratul”.

Fostul șef de stat a precizat și istoricul recent al eșecurilor marcate de formațiunea social-democrată: „Anul trecut și anul acesta s-au desfășurat patru rânduri de alegeri uninominale la funcții de mare responsabilitate în România. Două alegeri prezidențiale și două alegeri pentru primăria capital. La niciuna din aceste patru alegeri PSD-ul nu a avut om pe locul 2 sau pe locul 3”, subliniind: „PSD-ul trebuie să se uite foarte bine în primul rând la modul cum își selectează candidații. Era greu de imaginat până anul trecut că PSD-ul ar putea să nu aibă în competiția prezidențială candidat în turul 2 sau că ar putea să nu fie în primele două locuri la Primăria Capitalei”.