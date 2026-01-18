Prima pagină » Politic » Traian Băsescu: PSD nu va ieși de la guvernare și nu va face alianță cu AUR

Traian Băsescu: PSD nu va ieși de la guvernare și nu va face alianță cu AUR

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că PSD nu va ieși de la guvernare în actuala legislatură și nici nu va face o alianță cu AUR, invocând riscuri economice majore și reputația formațiunii conduse de George Simion.
„Oameni cu 7 clase în Parlament”. Declarația dură a lui Băsescu despre politicieni
„Oameni cu 7 clase în Parlament”. Declarația dură a lui Băsescu despre politicieni
Traian Băsescu: „Trump și Putin – aproape că te întrebi care-i deosebirea”. America – piraterie de cea mai joasă speță
Traian Băsescu: „Trump și Putin – aproape că te întrebi care-i deosebirea”. America – piraterie de cea mai joasă speță
Bolojan, la Iași: Să creăm condiții pentru ca primarii să poată performa, iar administrația să fie în serviciul cetățenilor
Bolojan, la Iași: Să creăm condiții pentru ca primarii să poată performa, iar administrația să fie în serviciul cetățenilor
O fisură la conducta de gaz, cauza exploziei de la Poliția Rutieră Lugoj
O fisură la conducta de gaz, cauza exploziei de la Poliția Rutieră Lugoj
11 tineri au fost reținuți după ce s-au luat la bătaie în mall / Un băiat de 16 ani avea la el un cuțit
11 tineri au fost reținuți după ce s-au luat la bătaie în mall / Un băiat de 16 ani avea la el un cuțit
Petre Apostol
18 ian. 2026, 14:47, Politic

„În situația în care ar ieși de la guvernare, vine FMI-ul și îți dă evaluarea de țară și te trece la junk și constată nu numai că ți-au crescut dobânzile, ci că nu te mai poți finanța pe plan extern și nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”, a afirmat Traian Băsescu, duminică, la Digi24, despre o eventuală ieșire de la guvernare a social-democraților.

Întrebat dacă acest scenariu ar presupune un guvern minoritar, fostul șef al statului a respins această variantă.

„Nu cred că va funcționa un guvern minoritar. Nu cred că se poate face un guvern minoritar”, a spus Băsescu.

Despre o posibilă alianță a PSD cu AUR, fostul șef al statului s-a declarat rezervat.

„Nu va face alianță cu AUR, având în vedere reputația pe care deja a dobândit-o AUR. Eu nu spun că este o reputație meritată sau nemeritată, dar au o reputație și la electoratul intern, și pe plan internațional”, a spus fostul președinte.

Acesta a adăugat că mai târziu, „după alegeri, se va discuta altfel”.

În ceea ce privește evoluția partidului condus de George Simion, AUR, fostul președinte a declarat că nu crede într-o creștere semnificativă la alegerile viitoare.

„Nu cred că se vor materializa în vot sondajele pe care le vedem acum (…) Nu cred că vor lua mai mult de 18–20% la legislative. Este analiză proprie. Nu cred că românii dau țara pe mâna unora care vor să se izoleze de Uniunea Europeană, care vor să se izoleze de NATO”, a precizat el.

„Soarta României este legată de consolidarea Uniunii Europene, nu de unii care spun: noi vrem să fim cât mai suverani. Dacă vrei să fii suveran, o să vezi cum este tratat Viktor Orbán. Te uiți cu atenție și o să vezi cum vei fi tratat”, a încheiat Băsescu.

Recomandarea video

„Jaqueline Cristian are un viitor grozav, e o chestiune de timp până la un rezultat mare”, spune pentru G4Media Laura Robson, expert Eurosport
G4Media
Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
Gandul
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
Libertatea
Numere norocoase în ianuarie 2026. Ghid numerologic pentru începutul anului
CSID
Președintele României a promulgat legea camerelor portabile pentru Poliția Locală. Ce pot înregistra agenții
Promotor