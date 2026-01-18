Traian Băsescu: PSD nu va ieși de la guvernare și nu va face alianță cu AUR

„În situația în care ar ieși de la guvernare, vine FMI-ul și îți dă evaluarea de țară și te trece la junk și constată nu numai că ți-au crescut dobânzile, ci că nu te mai poți finanța pe plan extern și nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”, a afirmat Traian Băsescu, duminică, la Digi24, despre o eventuală ieșire de la guvernare a social-democraților.

Întrebat dacă acest scenariu ar presupune un guvern minoritar, fostul șef al statului a respins această variantă.

„Nu cred că va funcționa un guvern minoritar. Nu cred că se poate face un guvern minoritar”, a spus Băsescu.

Despre o posibilă alianță a PSD cu AUR, fostul șef al statului s-a declarat rezervat.

„Nu va face alianță cu AUR, având în vedere reputația pe care deja a dobândit-o AUR. Eu nu spun că este o reputație meritată sau nemeritată, dar au o reputație și la electoratul intern, și pe plan internațional”, a spus fostul președinte.

Acesta a adăugat că mai târziu, „după alegeri, se va discuta altfel”.

În ceea ce privește evoluția partidului condus de George Simion, AUR, fostul președinte a declarat că nu crede într-o creștere semnificativă la alegerile viitoare.

„Nu cred că se vor materializa în vot sondajele pe care le vedem acum (…) Nu cred că vor lua mai mult de 18–20% la legislative. Este analiză proprie. Nu cred că românii dau țara pe mâna unora care vor să se izoleze de Uniunea Europeană, care vor să se izoleze de NATO”, a precizat el.

„Soarta României este legată de consolidarea Uniunii Europene, nu de unii care spun: noi vrem să fim cât mai suverani. Dacă vrei să fii suveran, o să vezi cum este tratat Viktor Orbán. Te uiți cu atenție și o să vezi cum vei fi tratat”, a încheiat Băsescu.