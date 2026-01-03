Garda de Coastă a SUA caută supraviețuitori de pe ambarcațiuni atacate de armata americană

Eforturile de căutare au început marți după-amiază, după ce armata a anunțat Garda de Coastă că supraviețuitorii se aflau în apă, la aproximativ 650 de kilometri sud-vest de granița dintre Mexic și Guatemala, a anunțat serviciul maritim într-un comunicat, potrivit AP.

Garda de Coastă a trimis un avion din Sacramento pentru a căuta într-o zonă care acoperă peste 1.600 de kilometri, emitând în același timp un avertisment urgent navelor din apropiere. Agenția a declarat că a coordonat peste 65 de ore de eforturi de căutare, colaborând cu alte țări, precum și cu nave și ambarcațiuni civile din zonă.

Vremea din acea perioadă a inclus valuri de 2,7 metri și vânturi de 12,5 metri. SUA nu au spus câte persoane au sărit în apă și, dacă nu sunt găsite, cât de mult ar putea crește numărul morților ca urmare a campaniei administrației Trump de a arunca în aer ambarcațiuni mici acuzate că transportau droguri în regiune.

Trei ambarcațiuni atacate

Armata americană a declarat la începutul acestei săptămâni că a atacat trei ambarcațiuni care circulau pe rute cunoscute pentru traficul de droguri și că acestea „transferaseră narcotice între cele trei nave înainte de atacuri”. Armata nu a furnizat dovezi care să susțină afirmația.

Comandamentul Sudic al SUA, care supraveghează regiunea, a declarat că trei persoane au fost ucise când prima ambarcațiune a fost lovită, în timp ce oamenii din celelalte două ambarcațiuni au sărit peste bord și s-au distanțat de ambarcațiuni înainte de a fi atacate.

Atacurile au avut loc într-o parte a Pacificului de Est, unde Marina nu are nave operaționale. Comandamentul Sudic a declarat că a notificat imediat Garda de Coastă a SUA pentru a activa eforturile de căutare și salvare pentru persoanele care au sărit peste bord înainte ca celelalte ambarcațiuni să fie lovite.