SUA interceptează o a treia navă în apropierea Venezuelei, la câteva ore după confiscarea unui petrolier

Paza de Coastă a SUA a interceptat un petrolier în apele internaționale din apropierea Venezuelei, au declarat duminică oficialii pentru agenția Reuters.

Acțiunea vine la câteva ore după confiscarea unui petrolier în acest weekend și este a treia operațiune de acest fel în mai puțin de o săptămână, relevă sursa citată.

Oficialii, care au făcut declarații pentru Reuters sub protecția anonimatului, nu au precizat locația exactă a operațiunii.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat săptămâna trecută „blocarea” tuturor petrolierelor aflate sub sancțiuni care intră și ies din Venezuela.

Tensiunile dintre SUA și Venezuela sunt din ce în ce mai mari, iar președintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Washingtonul că urmărește răsturnarea sa de la putere și preluarea controlului asupra celor mai mari rezerve de petrol din lume.

Campania de presiune a lui Trump asupra lui Maduro a inclus o prezență militară intensificată în regiune și mai multe atacuri militare asupra navelor din Oceanul Pacific și Marea Caraibelor, în apropierea națiunii sud-americane. În urma acestor atacuri, cel puțin 100 de persoane au fost ucise.