Prima pagină » Știri externe » SUA interceptează o a treia navă în apropierea Venezuelei, la câteva ore după confiscarea unui petrolier

SUA interceptează o a treia navă în apropierea Venezuelei, la câteva ore după confiscarea unui petrolier

Paza de Coastă a SUA urmărește un petrolier în apele internaționale din apropierea Venezuelei, în ceea ce ar fi al treilea incident de acest gen în mai puțin de o săptămână, relatează Reuters.
SUA interceptează o a treia navă în apropierea Venezuelei, la câteva ore după confiscarea unui petrolier
Sursa foto: captură video X
Diana Nunuț
21 dec. 2025, 18:54, Știri externe

Paza de Coastă a SUA a interceptat un petrolier în apele internaționale din apropierea Venezuelei, au declarat duminică oficialii pentru agenția Reuters.

Acțiunea vine la câteva ore după confiscarea unui petrolier în acest weekend și este a treia operațiune de acest fel în mai puțin de o săptămână, relevă sursa citată.

Oficialii, care au făcut declarații pentru Reuters sub protecția anonimatului, nu au precizat locația exactă a operațiunii.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat săptămâna trecută „blocarea” tuturor petrolierelor aflate sub sancțiuni care intră și ies din Venezuela.

Tensiunile dintre SUA și Venezuela sunt din ce în ce mai mari, iar președintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Washingtonul că urmărește răsturnarea sa de la putere și preluarea controlului asupra celor mai mari rezerve de petrol din lume.

Campania de presiune a lui Trump asupra lui Maduro a inclus o prezență militară intensificată în regiune și mai multe atacuri militare asupra navelor din Oceanul Pacific și Marea Caraibelor, în apropierea națiunii sud-americane. În urma acestor atacuri, cel puțin 100 de persoane au fost ucise.

Recomandarea video

Pot pleca „de urgență” membrii CSM, dacă la referendumul inițiat de președintele Nicușor Dan răspunsul majoritar va fi că nu reprezintă interesul public?
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei, Mihaela Rădulescu a mai primit o lovitură dură de la viață
Cancan
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Ce fructe să mănânci, ca să previi fiecare boală în parte. Tabel complet pentru cele mai cunoscute 15 afecțiuni
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor