Delcy Rodriguez, președinta interimară al Venezuelei, a asigurat SUA că va coopera înainte de capturarea lui Maduro

Înainte ca armata americană să-l captureze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, la începutul acestei luni, vicepreședinta Delcy s-a angajat să coopereze cu administrația Trump odată ce Madruro va pleca, au declarat pentru The Guardian patru surse implicate la niveluri înalte în discuții.
Rodriguez, care a depus jurământul pe 5 ianuarie ca președinte interimar în locul lui Maduro, și fratele ei, Jorge, șeful Adunării Naționale, au asigurat în secret oficialii americani și qatarezi, prin intermediari, în prealabil, că vor saluta plecarea lui Maduro, potrivit surselor.

Comunicările dintre oficialii americani și Delcy Rodriguez, care era pe atunci vicepreședintele lui Maduro, au început în toamnă și au continuat după ce Trump și Maduro au avut o convorbire telefonică crucială la sfârșitul lunii noiembrie, în care Trump a insistat ca Maduro să părăsească Venezuela. Maduro a respins cererea.

Până în decembrie, o americancă implicată a declarat pentru The Guardian că Delcy Rodriguez a spus guvernului SUA că este pregătită: „Delcy comunica «Maduro trebuie să plece».”

„Ea a spus: «Voi colabora indiferent care vor fi consecințele»”, a spus o altă persoană familiarizată cu mesajele.

Sursele spun că Marco Rubio, secretarul de stat și consilierul pe probleme de securitate națională al lui Trump, inițial sceptic în ceea ce privește colaborarea cu elemente ale regimului, a ajuns să creadă că promisiunile lui Delcy Rodriguez erau cea mai bună modalitate de a preveni haosul odată ce Maduro va pleca.

Nu a fost o lovitură de stat împotriva lui Maduro, orchestrată de Rodriguez

Angajamentul de cooperare dintre Delcy și Jorge Rodriguez înainte de raidul lui Maduro nu a fost relatat anterior. În octombrie, Miami Herald a relatat despre negocierile eșuate prin intermediul Qatarului, în care Delcy s-a oferit să acționeze ca șef al guvernului de tranziție în cazul în care Maduro demisionează.

Reuters a relatat duminică că Diosdado Cabello, puternicul ministru de interne din Venezuela, care controlează poliția și forțele de securitate, a purtat și el discuții cu SUA cu câteva luni înainte de operațiunea Maduro.

Toate sursele spun că a existat o distincție subtilă în acordul încheiat de Delcy Rodriguez: deși familia Rodriguez a promis că va ajuta SUA după plecarea lui Maduro, nu a fost de acord să ajute activ SUA să-l răstoarne. Sursele insistă că aceasta nu a fost o lovitură de stat orchestrată împotriva lui Maduro de către frații Rodriguez.

 

 

