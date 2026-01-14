Trump, după ce a vorbit cu președinta interimară a Venezuelei: „este o persoană extraordinară”

Când a fost întrebat despre „numărul doi” al Venezuelei – ministrul de interne Diosdado Cabello – și despre presupusa sa reticență de a colabora cu Statele Unite, Trump a răspuns: „O cunosc pe numărul unu”, înainte de a adăuga: „Tocmai am avut o conversație grozavă astăzi și este o persoană extraordinară”, potrivit CNN.

Trump a spus că el și Rodriguez „au avut o convorbire telefonică, o convorbire lungă, am discutat multe lucruri și cred că ne înțelegem foarte bine cu Venezuela”.

Președintele Adunării Naționale a Venezuelei, Jorge Rodriguez, fratele președintelui interimar, a confirmat apelul.

Sute de deținuți politici au fost eliberați

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat miercuri că sute de persoane au fost eliberate din detenția guvernului din decembrie.

Aproximativ 194 de eliberări au avut loc în decembrie 2025 sub predecesorul său, Nicolás Maduro, a declarat ea în prima sa conferință de presă de la Palatul Miraflores, „iar astăzi putem spune că numărul total de lansări planificate pentru aceste zile a ajuns la 406”. Nu este clar dacă toți cei 406 deținuți au fost deja eliberați din arest.

Cu toate acestea, Gonzalo Homiob, vicepreședintele Foro Penal, un grup care urmărește eliberarea prizonierilor în Venezuela, a declarat pentru CNN că, de când guvernul și-a anunțat noile eforturi de eliberare pe 8 ianuarie, în urma capturării președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane, doar 76 de prizonieri au fost eliberați.

După raidul asupra lui Maduro, oficialii americani au cerut Venezuelei să-și elibereze prizonierii politici, potrivit unei surse familiarizate cu o ședință de informare a administrației Trump cu principalii parlamentari de la începutul acestei luni.

Venezuela se află într-un „nou moment politic”

Atât opoziția venezueleană, cât și guvernele străine au acuzat de mult timp guvernul lui Maduro că ia prizonieri politici, deși Caracas a respins rapoartele internaționale privind detențiile arbitrare, numindu-le „iresponsabile, părtinitoare” și „intervenționiste”.

Rodríguez a adăugat miercuri că Venezuela se află într-un „nou moment politic, care permite înțelegerea din divergență și din diversitatea politică și ideologică, dar trebuie să se facă cu respect”.

„Trebuie să fie cu respect față de ceilalți, trebuie să fie cu respect pentru drepturile omului”, a spus Rodriguez. „Mesajele de ură, intoleranță și actele de violență nu vor fi permise.”