Frații machiavelici vs spărgătorul de cranii. Cine conduce cu adevărat Venezuela?

Prima sa ședință de cabinet a fost marcată de apeluri la unitate națională, însă realitatea din spatele scenei politice indică o luptă acerbă pentru control între cele mai puternice facțiuni ale regimului chavist.

Alături de Rodriguez s-au aflat generalul Vladimir Padrino Lopez, ministrul apărării, și Diosdado Cabello, ministrul de interne, figuri-cheie care controlează armata, serviciile de securitate și milițiile Colectivos, scrie The Telegraph.

Relația cu SUA și Donald Trump

În calitate de președinte interimar, lidera de la Caracas se confruntă cu o misiune aproape imposibilă: să mențină sprijinul Washingtonului fără a-și aliena aliații interni.

Deși a condamnat „răpirea” lui Maduro și a respins ideea transformării Venezuelei într-o „colonie”, Rodriguez a propus un parteneriat economic „echilibrat și bazat pe respect” cu Statele Unite.

Promisiunea de a exporta până la 50 de milioane de barili de petrol către SUA a contribuit temporar la detensionarea relațiilor cu administrația Trump.

Adevărata putere: Cabello și Padrino

Analiștii susțin că, deși Delcy Rodriguez este oficial șeful statului, puterea reală se află în mâinile lui Diosdado Cabello și Vladimir Padrino Lopez.

Cabello controlează poliția, serviciile de informații și grupările paramilitare Colectivos, fiind considerat „cea mai mare amenințare” la adresa poziției lui Rodriguez.

Padrino, la rândul său, domină armata și se prezintă public ca apărător al suveranității Venezuelei, criticând dur „imperialismul american”.

Poziția lui Delcy Rodriguez este complicată și de influența Cubei, care trimite agenți și trupe în schimbul petrolului venezuelean.

Potrivit unor surse, serviciile secrete cubaneze ar putea încerca destabilizarea noii conduceri pentru a-și proteja interesele strategice. În paralel, Cabello este acuzat că a declanșat o campanie de represiune pe străzi, cu arestări și intimidări ale opozanților.

Jocurile de culise

Un atu important pentru Rodriguez este sprijinul fratelui său, Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale și fost vicepreședinte. Considerat un strateg nemilos, acesta ar putea juca un rol decisiv în menținerea surorii sale la putere.

Cu toate acestea, alianțele fragile și rivalitățile istorice din interiorul regimului fac ca viitorul său politic să fie extrem de incert. Orice pas greșit poate declanșa haos politic și social într-o țară deja fragilizată.