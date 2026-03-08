Prima pagină » Știri externe » „Numele lui Khamenei va continua”. Un membru al Adunării Experților oferă un indiciu despre următorul lider suprem

Un înalt oficial iranian, membru al Adunării Experților, implicat în votul pentru alegerea următorului lider suprem al Iranului, a afirmat, duminică, faptul că „numele lui Khamenei va continua” și că „votul a fost exprimat și va fi anunțat în curând”.
„Numele lui Khamenei va continua”. Un membru al Adunării Experților oferă un indiciu despre următorul lider suprem
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
08 mart. 2026, 21:40, Știri externe

Un înalt cleric iranian implicat în votul pentru alegerea unui nou lider suprem a afirmat, duminică, faptul că „numele lui Khamenei va continua”, în așteptarea anunțului oficial privind succesorul ayatollahului Ali Khanemei, ucis săptămâna trecută în urma atacurilor comune SUA-Israel.

„Numele lui Khamenei va continua”, a declarat ayatollahului Hosseinali Eshkevari, unul dintre cei 88 de membri ai Adunării Experților, relatează Sky News.

„Votul a fost exprimat și va fi anunțat în curând”, a spus Eshkevari, potrivit Reuters.

Comentariul acestuia vine în contextul în care sunt așteptări mari ca Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khanemei, să fie numit lider suprem.

Totodată, informația vine în contextul în care recent, două surse iraniene au declarat recent pentru Reuters că Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, rămâne favoritul clar.

Donald Trump, despre Mojtaba Khamenei: „Este inacceptabil pentru mine”

În această săptămână, președintele american Donald Trump a acordat un interviu publicației Axios, în cadrul căruia a trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider suprem al Iranului, așa cum a făcut cu Delcy Rodriguez în Venezuela.

Liderul de la Casa Albă a recunoscut, în cadrul interviului pentru Axios, că Mojtaba Khamenei este cel mai probabil succesor, însă consideră că acest rezultat este inacceptabil.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un personaj fără importanță. Trebuie să mă implic în numire, la fel cum am făcut cu Delcy [Rodriguez] în Venezuela. Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a spus Trump pentru Axios.

