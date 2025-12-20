Reuters: SUA confiscă o navă în largul coastelor Venezuelei, potrivit oficialilor

Operațiunea, coordonată de Garda de Coastă a SUA, are loc la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat o blocadă totală a petrolierelor sancționate care intră sau ies din Venezuela.

Aceasta este a doua sechestrare a unui petrolier în ultimele săptămâni și face parte dintr-o amplă intensificare a prezenței militare americane în regiune. Oficialii nu au precizat locația exactă a intervenției, iar Casa Albă nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial.

Impactul blocadei SUA

În urma primei sechestrări, exporturile de petrol ale Venezuelei au scăzut semnificativ. Mai multe nave încărcate cu milioane de barili de țiței au ales să rămână în apele venezuelene pentru a evita riscul confiscării. În prezent, se conturează un embargo de facto asupra livrărilor de petrol venezuelean.

Deși multe dintre navele implicate sunt deja sancționate, există și excepții. Companii precum Chevron transportă petrol venezuelean folosind nave autorizate de autoritățile americane. Totodată, unele transporturi implică petrol provenit din Iran sau Rusia, țări aflate, la rândul lor, sub sancțiuni internaționale.

Riscurile pentru piața globală a energiei

China rămâne cel mai mare cumpărător de petrol venezuelean, acesta reprezentând aproximativ 4% din importurile sale totale. În decembrie, livrările către China erau estimate la peste 600.000 de barili pe zi. Deocamdată, piața globală este bine aprovizionată, iar milioane de barili așteaptă descărcarea în largul coastelor chineze.

Analiștii avertizează însă că, dacă blocada va continua, eliminarea a aproape un milion de barili pe zi din piață ar putea duce la creșteri semnificative ale prețului petrolului.

Flota „fantomă” și escaladarea tensiunilor militare

Pentru a ocoli sancțiunile impuse din 2019, comercianții au apelat la așa-numita „flotă din umbră”, formată din petroliere care își ascund poziția sau operează sub alte identități. Potrivit TankerTrackers.com, peste 70 de nave se află în apele venezuelene, dintre care 38 sunt deja sancționate de Trezoreria SUA.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Washingtonul că urmărește răsturnarea sa de la putere și preluarea controlului asupra celor mai mari rezerve de petrol din lume.