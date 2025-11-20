Rafinărie de petrol din regiunea Riazan, Rusia, lovită într-un atac cu drone

O rafinărie de petrol din regiunea Riazan, la 180 de kilometri sud-est de Moscova, ar fi fost ținta unui atac cu drone în noaptea de miercuri spre joi, au relatat locuitorii din zonă.

Deși autoritățile locale nu au confirmat oficial avarierea rafinăriei, guvernatorul Pavel Malkov a anunțat că apărarea antiaeriană a doborât mai multe drone deasupra regiunii, iar resturile acestora au provocat un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi.

„Noaptea trecută, apărarea antiaeriană a distrus drone deasupra regiunii Riazan. Din cauza căderii resturilor, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei companii”, a declarat Malkov.

El nu a precizat însă ce tip de obiectiv a fost afectat.

The Kyiv Independent notează că nu a putut verifica independent informațiile, iar armata ucraineană nu a comentat deocamdată incidentul.

Atacurile asupra instalațiilor petroliere și industriale din interiorul Rusiei s-au intensificat în ultimele luni, în contextul în care Ucraina încearcă să lovească infrastructura energetică ce alimentează efortul de război al Moscovei.

Pe 16 noiembrie, Statul Major ucrainean a anunțat lovituri asupra rafinăriei Novokuibyshevsk din regiunea Samara și asupra unui depozit de drone al unității rusești Rubikon.

Regiunea Riazan se află la aproximativ 450 de kilometri de granița ucraineană din regiunea Sumî. Autoritățile ruse nu au furnizat detalii despre amploarea pagubelor.