Rafinăria Saratov din Rusia a oprit activitatea parțial, în urma atacurilor cu ucrainene drone. Activitatea ar putea fi sistată până la sfârșitul lunii

Activitatea rafinăriei Saratov ar putea fi sistată până la sfârșitul acestei luni, potrivit surselor citate de Reuters.

Ca strategie împotriva invaziei, Ucraina a întețit atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune, în interiorul Rusiei cu scopul de a distruge principalele obiective: rafinăriile de petrol, depozitele, dar și conductele – elemente care reprezintă o sursă majoră de finanțare pentru Moscova.

Potrivit Forțelor Armate ucrainene, atacurile de marți asupra rafinăriei Saratov a provocat explozii, dar și incendii de proporții în zonă.

Un alt atac asupra rafinăriei a fost lansat vineri

Guvernatorul regiunii Saratov a declarat că atacurile cu drone au avariat infrastructura civilă vineri.

Potrivit surselor, unul din rezervoarele rafinăriei a luat foc. Unitatea de distilare a țițeiului CDU-6, care se ocupă de procesarea primară a petrolului din rafinărie, ar putea fi avariată de atacuri. Această unitate de distilare din cadrul rafinăriei poate procesa în jur de 147.000 de barili de petrol.

Compania Rosneft, care controlează rafinăria, nu oferit un comentariu cu privire la subiect.