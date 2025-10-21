„Avem planuri”. Serviciile secrete ucrainene explică tactica din spatele atacurilor profunde asupra Rusiei

Potrivit acestuia, principalele ținte vizate sunt sistemul de comandă, complexul industrial de apărare și infrastructura energetică a Federației Ruse.

Skibitskyi a precizat, într-un interviu acordat publicației RBC Ukraine, că HUR colaborează strâns cu unitățile care operează drone cu rază lungă de acțiune, pentru a selecta cele mai importante obiective.

„Avem planuri clare. Țintim elementele critice care asigură continuarea războiului. Rezultatele asupra rafinăriilor de petrol și bazelor de stocare a combustibilului sunt deja vizibile”, a explicat oficialul ucrainean.

Atacurile Ucrainei asupra infrastructurii din Rusia afectează sectorul energetic

Conform datelor prezentate de Skibitskyi, Rusia a pierdut între 27% și 30% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, în urma atacurilor ucrainene. Aceste pierderi sunt considerate semnificative și afectează atât frontul, cât și economia internă rusă. „Impactul este real. Se resimte în industrie, în aprovizionarea cu combustibil și în prețurile interne. Populația rusă începe să înțeleagă amploarea fenomenului”, a spus adjunctul șefului HUR.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) confirmă aceste informații, precizând că atacurile Ucrainei asupra infrastructurii din Rusia au dus la creșterea prețurilor la combustibili. Sondajele arată că peste 70% dintre cetățenii ruși resimt deja scumpirile la benzină și motorină.

Ucraina își îmbunătățește dronele pentru atacurile asupra infrastructurii din Rusia

Skibitskyi a mai afirmat că Ucraina își perfecționează constant dronele și tacticile de utilizare a acestora. Noile modele pot lovi ținte aflate la distanțe de până la 1.500 de kilometri, permițând atacarea celor mai importante instalații din adâncul teritoriului rus.

„Cele mai critice întreprinderi și fabrici ale Federației Ruse se află la peste 500 de kilometri de graniță. Pentru a le lovi, avem nevoie de mijloace foarte puternice. De aceea aceste acțiuni se numesc lovituri profunde”, a explicat el.