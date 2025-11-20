Rusia își limitează tacticile de terorizare. Atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au termen de valabilitate până în februarie. Ce spune șeful spionajului ucrainean

Potrivit acestuia, impactul psihologic al amenințării distrugerii sistemului energetic funcționează doar înainte de iarnă, iar Kremlinul încearcă să profite de această perioadă scurtă pentru a forța negocieri în propriile condiții, scrie RBC Ukraine.

Budanov a explicat că Rusia a realizat studii detaliate înainte de a adopta o tactică bazată pe atacuri masive cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice ucrainene. „Chiar și simpla amenințare că vor distruge sistemul nostru energetic înainte de sezonul rece va avea un impact maxim, în primul rând asupra societății ucrainene și, în al doilea rând, asupra partenerilor noștri occidentali. Este o problemă care sperie pe toată lumea”, a subliniat șeful Direcției de Informații Militare.

El a precizat însă că această pârghie de presiune este limitată strict în timp și va funcționa doar până la sfârșitul lunii februarie 2026. Prin urmare, Kremlinul trebuie să își grăbească propunerile pentru a profita de această fereastră de oportunitate. „Atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei și amenințarea distrugerii acestuia pot consolida poziția Kremlinului, însă doar pentru o scurtă perioadă. Rezistăm. Vom trece prin asta”, a afirmat Budanov.

Șeful serviciului de informații ucrainene a adăugat că fereastra reală pentru a pune capăt războiului va apărea abia în februarie 2026 și că, potrivit acestuia, fără sprijinul președintelui american Donald Trump, oprirea conflictului va fi imposibilă.

Între timp, autoritățile ucrainene continuă să aplice programe de întreruperi orare ale energiei, ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Doar în noaptea de 19 noiembrie, Rusia a lansat 48 de rachete și 470 de drone asupra diferitelor ținte din Ucraina, provocând avarii semnificative în rețeaua energetică.