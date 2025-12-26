Rusia a atacat infrastructura portuară, energetică și feroviară din Ucraina

Rusia a desfășurat în noaptea de joi spre vineri atacuri cu drone asupra unor obiective importante din Ucraina. Țintele au inclus infrastructura portuară și energetică din regiunile Odesa și Mykolaiv, dar și rețeaua feroviară din regiunea Volânia, au anunțat autoritățile ucrainene.

Regiunea Odesa s-a aflat și ea din nou sub atacuri, după o serie de ofensive repetate pe parcursul lunii decembrie. Forțele ruse au lovit porturi, drumuri, instalații energetice și zone locuite.

Atacurile frecvente cu drone și rachete au provocat pene de curent pe scară largă în zonă și au întârziat reparațiile, lăsând unii locuitori fără electricitate și zone întregi izolate din cauza rețelelor de transport perturbate.

Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a declarat vineri că loviturile au afectat infrastructura energetică și cea portuară. Serviciile de salvare și urgență lucrau la fața locului pentru a se ocupa de consecințele atacurilor, a spus el.

Atacurile cu drone ale Rusiei asupra porturilor din regiune au dus la deteriorarea terminalelor, depozitelor, barjelor și navelor care arborau steagurile Slovaciei și Republicii Palau, potrivit ministrului Dezvoltării Comunitare și Teritoriale, Oleksii Kuleba.

Oleh Kuleba a mai spus că atacurile asupra infrastructurii energetice au provocat pene parțiale de curent în regiunea Odesa și că echipele de reparații lucrează pentru a restabili curentul.

Cea mai mare firmă privată de energie din Ucraina, DTEK, a declarat că Rusia a atacat două dintre instalațiile sale din partea de sud a regiunii, provocând „pagube semnificative”.

Un terminal din regiunea Mykolaiv a fost, de asemenea, lovit de drone rusești, a spus Kuleba.

În urma atacului, o navă care arbora pavilion liberian a fost avariată.

Guvernatorul regiunii Mykolaiv, Vitalii Kim, a raportat că atacurile cu drone rusești asupra orașului Mykolaiv și a împrejurimilor sale au dus la pene parțiale de curent.

În regiunea Volânia, care se învecinează cu Polonia, dronele rusești au avariat o locomotivă și un vagon de marfă în apropierea gării Kovel, a spus Kuleba.

„În ciuda terorii deliberate a Rusiei, sistemul logistic al Ucrainei continuă să funcționeze”, a declarat acesta. Nu au fost raportate victime în rândul civililor în regiuni.