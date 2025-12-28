DTEK restabilește electricitatea pentru peste un milion de locuințe din zona Kievului

DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, a anunțat duminică faptul că alimentarea cu electricitate a fost reluată pentru peste un milion de locuințe din Kiev.

Intervenția a avut loc la o zi după un atac aerian rusesc care a provocat pene masive de curent, scrie Kyiv Post.

Sâmbătă dimineață, un atac coordonat cu rachete și drone lansate de Rusia a lăsat fără energie electrică un număr mare de consumatori, în condițiile în care temperaturile au coborât sub zero grade.

Atacurile au dus la moartea a două persoane și la rănirea a peste 20, inclusiv doi copii. Aproximativ 500 de drone și 40 de rachete au lovit șapte districte, situație care a determinat armata Poloniei să ridice avioane de vânătoare pentru protejarea spațiului aerian.

Potrivit canalelor de monitorizare, ofensiva a inclus rachete hipersonice Kinzhal, rachete balistice Iskander, rachete de croazieră Kalibr și drone.

DTEK a transmis într-un comunicat că electricitatea a revenit în 748.000 de gospodării din Kiev și în alte 347.000 din afara orașului, până la data de 28 decembrie.

Compania a precizat că locuitorii de pe malul drept al Kievului se confruntă din nou cu întreruperi programate, în timp ce situația rămâne „mai dificile” pe malul stâng, unde se aplică în continuare opriri de urgență.

De asemenea, întreruperile de urgență continuă în două districte din regiunea extinsă Kiev.

Ministerul Energiei din Ucraina a informat, într-un comunicat de duminică dimineață, că peste 19.000 de persoane din Kiev nu au încă electricitate, ca urmare a atacurilor rusești.

Instituția a precizat că echipele de intervenție lucrează fără pauză pentru repararea echipamentelor afectate.

„Mulțumim inginerilor noștri energetici și salvatorilor, care își riscă adesea viața pentru a restabili alimentarea cu energie!”, a transmis ministerul.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că bombardamentul din timpul nopții demonstrează că „Putin și anturajul său nu vor să pună capăt războiului și încearcă să profite de fiecare ocazie pentru a provoca mai multă durere Ucrainei și a crește presiunea asupra altora din întreaga lume”.

„Dacă Rusia transformă Crăciunul și Anul Nou într-o perioadă cu case distruse și apartamente arse, centrale electrice distruse, atunci această activitate bolnavă poate primi răspuns doar cu măsuri cu adevărat ferme”, a scris Zelenski pe Telegram.