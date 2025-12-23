Rusia atacă infrastructura energetică a Ucrainei înainte de Crăciun

Rusia a lansat un atac extins cu rachete și drone asupra Ucrainei în noaptea de 23 decembrie, ce a vizat în special infrastructura energetică critică și mai multe regiuni ale țării.

Explozia s-a resimțit în zone precum Rivne și Ivano-Frankivsk, afectând orașele Burștin și Rohatyn. Explozii au fost raportate și lângă Cerkasî, dar și în regiunile Odesa, Hmelnîțki, Ternopil și Jitomir.

În districtul Sviatosînski din Kiev, resturi de la drone au căzut lângă un bloc, avariind ferestrele de la etajul cinci și blocând unii locuitori în apartamente, a spus primarul Vitalii Klitschko.

La Vîșhorod, o femeie de 76 de ani a fost ucisă, iar alte trei persoane au fost rănite.

În regiunea Jitomir, cel puțin șase persoane au suferit răni, inclusiv doi copii.

Un copil și un adult au fost internați în spital și primesc îngrijiri medicale. Clădiri rezidențiale, întreprinderi civile private și un magazin au fost avariate în urma atacurilor.

Ministerul Energiei din Ucraina a spus că atacurile au perturbat rețeaua energetică și au impus întreruperi de urgență în mai multe regiuni ale țării.

Lucrările de reparații vor începe imediat ce securitatea va permite. Echipe de intervenție și specialiști în energie vor restabili alimentarea cu electricitate cât mai rapid posibil.

Operatorul de rețea Ukrenergo a anunțat că întreruperile de urgență vor rămâne până la stabilizarea situației sistemului energetic, după atacul masiv cu rachete și drone rusești.

Atacul survine după avertismentul președintelui Volodimir Zelenski că Rusia ar putea intensifica ofensiva în perioada Crăciunului.

„Rusia are un tipar de a lansa atacuri ample în timpul sărbătorilor”, a spus Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a cerut atenție sporită asupra apărării aeriene și protecției civile între 23 și 25 decembrie, pentru a preveni atacurile rusești, scrie Kyiv Post.