Frank Gehry, legendarul arhitect american, a murit la vârsta de 96 de ani

Frank Gehry, unul dintre cei mai influenți și distinctivi reprezentanți ai arhitecturii americane, a murit vineri la domiciliul său din Los Angeles în urma unei scurte boli respiratorii, a confirmat șeful său de cabinet. Avea 96 de ani, potrivit The Guardian.

Gehry, cel mai recunoscut arhitect american de la Frank Lloyd Wright încoace, a fost unul dintre primii care au îmbrățișat potențialul designului pe calculator și a fost pionierul unui stil distinct exuberant, plin de bravură, cu coliziuni de formă fanteziste și captivante. Cea mai faimoasă lucrare a sa rămâne Muzeul Guggenheim din Bilbao, o compoziție fantastică, placată cu titan, situată pe râul Nervión, care a primit recunoaștere internațională la deschiderea sa în 1997, anunțând o nouă eră a arhitecturii emoționante.

Autor al efectului Bilbao

Proiectul a dat numele unui fenomen – efectul Bilbao – în care orașele vechi, aflate în decădere, au încercat să stimuleze renașterea cu o arhitectură spectaculoasă și a devenit, așa cum a spus criticul Rowan Moore de la The Guardian în 2019, „icoana a ceea ce s-ar numi arhitectură iconică”.

Alte lucrări celebre includ Sala de Concerte Walt Disney din Los Angeles, finalizată în 2003; New World Center din Miami, o sală de concerte finalizată în 2011; și Fundația Louis Vuitton, un muzeu eteric din Paris, finalizat în 2014.

Teamă de antisemitism

Născut Frank Owen Goldberg pe 28 februarie 1929, într-o familie evreiască din clasa muncitoare din Toronto, Canada, Gehry a înflorit relativ târziu ca arhitect. S-a mutat la Los Angeles la mijlocul anilor 1940, unde a urmat cursurile Universității din California de Sud, studiind ceramica, după o scurtă perioadă în armata americană. A trecut la arhitectură după ce un profesor i-a prezentat lucrările lui Raphael Soriano, un designer preeminent al modernismului postbelic din sudul Californiei. Ca tânăr absolvent, și-a schimbat numele de familie în Gehry, o decizie pe care a atribuit-o ulterior dorinței de a evita antisemitismul.