Cântărețul american D’Angelo a murit la 51 de ani

Cunoscutul artist american D’Angelo, unul dintre cei mai influenți muzicieni de soul ai generației sale, a murit la vârsta de 51 de ani, potrivit informațiilor confirmate de surse apropiate familiei pentru TMZ, scrie Daily Mail.

Câștigător a patru premii Grammy, el a fost cunoscut pentru vocea sa distinctă, carisma scenică și contribuția majoră la renașterea neo-soul-ului în anii 2000.

O carieră legendară în muzica soul și R&B

D’Angelo a devenit celebru prin hituri precum Brown Sugar și Untitled (How Does It Feel), piese care au redefinit estetica muzicii R&B moderne.

Artistul a câștigat patru premii Grammy, inclusiv Best R&B Album pentru Voodoo (2001) și Black Messiah (2016), dar și Best R&B Song pentru Really Love.

Cariera sa a influențat profund artiștii contemporani și a consolidat moștenirea soul-ului autentic în cultura americană.